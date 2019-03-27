Люка Эрнандес: «Счастлив, что перейду в „Баварию“»

Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес поделился эмоциями от перехода в «Баварию» летом текущего года.

Сегодня было объявлено о трансфере 23-летнего француза за 80 млн евро.

Сегодня очень важный день в моей карьере. «Бавария» - один из лучших клубов Европы и мира. Горжусь, что смогу бороться за все титулы в составе мюнхенцев.

Я хотел бы поблагодарить руководство «Атлетико», тренеров, моих товарищей по команде и болельщиков за эти 12 прекрасных лет. «Атлетико» навсегда останется частью меня.

Я счастлив, что перейду в «Баварию».