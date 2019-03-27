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Люка Эрнандес: «Счастлив, что перейду в „Баварию“»

вчера, 19:31

Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес поделился эмоциями от перехода в «Баварию» летом текущего года.

Сегодня было объявлено о трансфере 23-летнего француза за 80 млн евро.

Сегодня очень важный день в моей карьере. «Бавария» - один из лучших клубов Европы и мира. Горжусь, что смогу бороться за все титулы в составе мюнхенцев. 

Я хотел бы поблагодарить руководство «Атлетико», тренеров, моих товарищей по команде и болельщиков за эти 12 прекрасных лет. «Атлетико» навсегда останется частью меня. 

Я счастлив, что перейду в «Баварию».

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   89 / 835
вчера в 21:45
Верим в тебя Люка!
311
311
   42 / 835
вчера в 20:38
С Атлетико больших титулов не видать!)
mondial18
mondial18
   123 / 835
вчера в 20:31
надоело в автобусе торчать
drug01
drug01
   107 / 835
вчера в 19:46
Удачной игры!!!!
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