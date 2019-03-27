ГлавнаяНовости

Савич: «Некоторые игроки сборной Англии вели себя слишком высокомерно»

вчера, 22:26
ЧерногорияЛоготип футбольный клуб Черногория1 : 5Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Защитник сборной Черногории Стефан Савич раскритиковал поведение полузащитника национальной команды Англии Джордана Хендерсона во время очного матча команд в рамках отбора к Евро-2020 (1:5).

Мы знаем, что Англия стоит выше Черногории, но иногда мне больно от того, что я играю в одну и ту же игру с некоторыми футболистами.

Хендерсон саркастически сказал нашему игроку после столкновения, что отдаст ему футболку после матча. Это было отвратительно и неуважительно. Я сказал ему, что он слишком хороший футболист для таких поступков.

Мы гордимся собой. Лучше я буду играть в этой команде, которая пропускает пять голов, чем с некоторыми высокомерными футболистами англичан.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кейн придумал способ, как стать лучшим спортсменом в истории
Вчера, 23:50 Комментарии7
Третий вратарь «Челси»: «Перед играми я завариваю чай и иду на трибуны»
Вчера, 23:24 Комментарии10
Шкриньяр: «Между игроками „Интера“ и Икарди проблем нет»
Вчера, 22:37 Комментарии4
Моизе Кин ничего не знает о тракторах, которые «Юве» должен его отцу
Вчера, 22:16 Комментарии5
Отец Оспины: «Давид хочет остаться в „Наполи“, даже если не будет основным»
Вчера, 21:17 Комментарии2
Салихамиджич назвал Эрнандеса одним из лучших защитников мира
Вчера, 20:15 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
feris1
feris1
   228 / 835
сегодня в 01:34
Англосаксы они такие,надменные и наглые пока по сопатке не получат.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   126 / 835
сегодня в 00:32
Меньше прогибаться перед ними надо.
Dudikoff
Dudikoff
   582 / 835
сегодня в 00:15
Балканцы как были грязными провокаторами так и остаются. Цыганёныш грязным приёмом остановил схватив за майку, получил в ответ словесно и теперь типа терпило. Цыганская натура во всей красе.
Caniggia
Caniggia
   33 / 835
вчера в 23:31
33ный поступок тупого брита!
GGGringOOO
GGGringOOO
   726 / 835
вчера в 23:23
Он просто никогда в жизней никого не побеждал с таким счётом
anyway
anyway
   334 / 835
вчера в 23:07
скаузер что с него взять, трофеев нет и в ближайшем будущем не будет, вот и пытается самоутвердиться за счет победы которую как раз добыли другие...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Зулус из Тарасовки
   93 / 835
вчера в 22:58
О, прям как в Тарасовке на тренеровке
А какое там высокомерие? Разве что Зе Луиш пошлет какого-нибудь Рассказова или Ломовицкого за сигарой, но зачем они еще нужны, молодые спартачи? Все равно потом в "Ростов" уйдут, особенно если лимит отменят и "Спартак" станет единственной полностью африканской командой в Восточной Европе, как об этом наверняка мечтает Федун.
Зулус из Тарасовки
Зулус из Тарасовки
   135 / 835
вчера в 22:38
О, прям как в Тарасовке на тренеровке
kotmyshka
kotmyshka
   109 / 835
вчера в 22:34
ну такие они джентльмены...
удав
удав
   355 / 835
вчера в 22:28
надо было завалить его, плюнуть в лицо и помочиться в его рот)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100