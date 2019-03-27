Савич: «Некоторые игроки сборной Англии вели себя слишком высокомерно»

Защитник сборной Черногории Стефан Савич раскритиковал поведение полузащитника национальной команды Англии Джордана Хендерсона во время очного матча команд в рамках отбора к Евро-2020 (1:5).

Мы знаем, что Англия стоит выше Черногории, но иногда мне больно от того, что я играю в одну и ту же игру с некоторыми футболистами.

Хендерсон саркастически сказал нашему игроку после столкновения, что отдаст ему футболку после матча. Это было отвратительно и неуважительно. Я сказал ему, что он слишком хороший футболист для таких поступков.

Мы гордимся собой. Лучше я буду играть в этой команде, которая пропускает пять голов, чем с некоторыми высокомерными футболистами англичан.