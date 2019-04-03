«Лацио» неожиданно проиграл СПАЛу

«Лацио» проиграл СПАЛу в выездном матче 30-го тура Серии А.
Римляне остаются на 6-й строчке в турнирной таблице, СПАЛ - шестнадцатый.
Феррара, стадион «Паоло Мацца»
СПАЛ - Лацио 1:0 (0:0)
Гол: Петанья 89 (пенальти)
СПАЛ: Вивиано, Реджини (Фелипе 30), Ранхель Ционек, Викари, Лаццари, Миссироли, Мурджа (Скьяттарелла 70), Куртич, Фарес, Флоккари (Палоски 76), Петанья
Главный тренер: Семпличи Леонардо.
«Лацио»: Стракоша, Патрик (Пароло 90), Ачерби, Баштуш, Марушич, Милинкович-Савич, Лейва, Альберто, Лулич (Дурмиси 77), Корреа (Кайседо 61), Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.
Предупреждения: Милинкович-Савич 57, Иммобиле 63, Лаццари 82, Ранхель Ционек 87, Палоски 90+3, Стракоша 90+3, Дурмиси 90+4, Пароло 90+5
В другом матче тура «Эмполи» обыграл «Наполи».