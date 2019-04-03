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«Лацио» неожиданно проиграл СПАЛу

вчера, 23:55
СПАЛЛоготип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)1 : 0Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Лацио» проиграл СПАЛу в выездном матче 30-го тура Серии А.

Римляне остаются на 6-й строчке в турнирной таблице, СПАЛ - шестнадцатый.

Феррара, стадион «Паоло Мацца»

СПАЛ - Лацио 1:0 (0:0)

Гол: Петанья 89 (пенальти)

СПАЛ: Вивиано, Реджини (Фелипе 30), Ранхель Ционек, Викари, Лаццари, Миссироли, Мурджа (Скьяттарелла 70), Куртич, Фарес, Флоккари (Палоски 76), Петанья
Главный тренер: Семпличи Леонардо.

«Лацио»: Стракоша, Патрик (Пароло 90), Ачерби, Баштуш, Марушич, Милинкович-Савич, Лейва, Альберто, Лулич (Дурмиси 77), Корреа (Кайседо 61), Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.

Предупреждения: Милинкович-Савич 57, Иммобиле 63, Лаццари 82, Ранхель Ционек 87, Палоски 90+3, Стракоша 90+3, Дурмиси 90+4, Пароло 90+5

В другом матче тура «Эмполи» обыграл «Наполи».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   157 / 901
сегодня в 04:29
Действительно неожиданно.
Ozabot
Ozabot
   471 / 901
сегодня в 03:18
Вот говорили, что Гаттузо фартовый, но я как-то особо не обращал внимания. Теперь понимаю, что в этом есть смысл ))) «Рома» потеряла очки, «Лацио» вообще проиграл. Если завтра «Аталанта» тоже выступит неудачно, то можно думать, что у Гаттузо действительно хороший колдун появился.
Sunny.
Sunny.
   78 / 901
сегодня в 00:38
Предупреждать бы надо , хотя весь сер Ал это уровень спала.
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   164 / 901
сегодня в 00:01
Неожиданно
Великий Князь
Великий Князь
   17 / 901
вчера в 23:58
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