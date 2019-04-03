ГлавнаяНовости

«Челси» разгромил «Брайтон»

вчера, 23:36
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

«Челси» на своем поле уверенно обыграл «Брайтон» в матче 27-го тура АПЛ.

«Синие» обошли МЮ в турнирной таблице и сейчас делят 4-5 места с «Арсеналом». «Брайтон» остается 15-м.

Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»

«Челси» - «Брайтон энд Хоув Альбион» 3:0 (1:0)
Голы: Жиру 38, Азар 60, Лофтус-Чик 63

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта (Дзаппакоста 73), Кристенсен, Луис, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Ковачич 82), Хадсон-Одои, Жиру, Азар (Виллиан 84)
Главный тренер: Сарри Маурицио.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Бруно, Даффи, Данк, Бонг, Биссума, Стивенс, Проппер, Марч (Нокар 31), Андоне (Мюррэй 70), Джаханбахш (Бернардо 75)
Главный тренер: Хьютон Крис.

Судья: Скотт Грэм.

В параллельном матче «Манчестер Сити» одолел «Кардифф».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Реал» не смог справиться с «Валенсией»
Сегодня, 00:23 ВидеоКомментарии87
ПСЖ вышел в финал Кубка Франции
Вчера, 23:58 ВидеоКомментарии17
«Лацио» неожиданно проиграл СПАЛу
Вчера, 23:55 ВидеоКомментарии5
«Рома» и «Фиорентина» устроили перестрелку
Вчера, 23:54 ВидеоКомментарии1
Икарди вернулся в основу «Интера» и помог команде разгромить «Дженоа»
Вчера, 23:51 ВидеоКомментарии5
«Тоттенхэм» обыграл «Кристал Пэлас» в первом матче на новом стадионе
Вчера, 23:37 ВидеоКомментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
azkan
azkan ответил 311
сегодня в 06:37
На Фулхэм-роуд хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди!)
Тоже не успел и именно из-за дождя))
311
311
   80 / 901
сегодня в 01:29
На Фулхэм-роуд хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди!)
Сантус
Сантус ответил Так Себе Аналитик
   73 / 901
сегодня в 00:44
Насколько я понимаю, в Англии мест не делят, а тупо у кого больше разница, тот и выше?
Сначала разница,если одинаковая то количество забитых...а если и это ровно,доп матч на нейтральном поле...))
Сантус
Сантус
   73 / 901
сегодня в 00:41
Боженьки,я уже и не помню когда Челси три забивал.С победой Синих.)
feris1
feris1
   118 / 901
сегодня в 00:21
В принципе ожидаемая победа!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   34 / 901
сегодня в 00:17
Насколько я понимаю, в Англии мест не делят, а тупо у кого больше разница, тот и выше?
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   694 / 901
сегодня в 00:08
Искорка надежды на топ-4 сверкнула вновь
Таганский
Таганский
   62 / 901
вчера в 23:57
Понравились и Хадсон, и Лофтус..
Голы хороши, что у Азара, что у Лофтуса..
Всех с победой!!
EAGuar As
EAGuar As
   49 / 901
вчера в 23:50
С победой .
311
311
   80 / 901
вчера в 23:49
Эх, пропустил матч... Всех Синих с победой!)
George-CFC
George-CFC
   111 / 901
вчера в 23:42
Наконец чистая победа добыта усилиями людей, которые должны быть в старте. Рубен и Каллум молодцы, должны и дальше играть, будем надеяться что до физрука дойдёт что Ковачич, Виллиан, Педро и Алонсо это дно. Про Жоржиньо молчу, этот «топчик» неприкасаем.
С победой, синие!
dimagas1
dimagas1
   342 / 901
вчера в 23:41
Убрать Игуаина и Жоржиньо и вапще будет супер)))
Да и тренера нужно другого.
Stamford Bridge
Stamford Bridge
   701 / 901
вчера в 23:40
Малой кровью взяли, теперь готовимся к непростому ВестХэму.С Победой!Лофтус и Каллум огонь!!!
dzvinka
dzvinka
   50 / 901
вчера в 23:39
неужто сарри перестал мешать команде, и игра пошла!?))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100