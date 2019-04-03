«Челси» разгромил «Брайтон»

«Челси» на своем поле уверенно обыграл «Брайтон» в матче 27-го тура АПЛ.
«Синие» обошли МЮ в турнирной таблице и сейчас делят 4-5 места с «Арсеналом». «Брайтон» остается 15-м.
Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»
«Челси» - «Брайтон энд Хоув Альбион» 3:0 (1:0)
Голы: Жиру 38, Азар 60, Лофтус-Чик 63
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта (Дзаппакоста 73), Кристенсен, Луис, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Ковачич 82), Хадсон-Одои, Жиру, Азар (Виллиан 84)
Главный тренер: Сарри Маурицио.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Бруно, Даффи, Данк, Бонг, Биссума, Стивенс, Проппер, Марч (Нокар 31), Андоне (Мюррэй 70), Джаханбахш (Бернардо 75)
Главный тренер: Хьютон Крис.
Судья: Скотт Грэм.
В параллельном матче «Манчестер Сити» одолел «Кардифф».
Голы хороши, что у Азара, что у Лофтуса..
Всех с победой!!
Голы хороши, что у Азара, что у Лофтуса..
Всех с победой!!
С победой, синие!
С победой, синие!
Да и тренера нужно другого.
Да и тренера нужно другого.