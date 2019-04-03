«Челси» разгромил «Брайтон»

вчера, 23:36

«Челси» на своем поле уверенно обыграл «Брайтон» в матче 27-го тура АПЛ .

«Синие» обошли МЮ в турнирной таблице и сейчас делят 4-5 места с «Арсеналом». «Брайтон» остается 15-м.

Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»

«Челси» - «Брайтон энд Хоув Альбион» 3:0 (1:0)

Голы: Жиру 38, Азар 60, Лофтус-Чик 63

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта (Дзаппакоста 73), Кристенсен, Луис, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Ковачич 82), Хадсон-Одои, Жиру, Азар (Виллиан 84)

Главный тренер: Сарри Маурицио.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Бруно, Даффи, Данк, Бонг, Биссума, Стивенс, Проппер, Марч (Нокар 31), Андоне (Мюррэй 70), Джаханбахш (Бернардо 75)

Главный тренер: Хьютон Крис.

Судья: Скотт Грэм.

В параллельном матче «Манчестер Сити» одолел «Кардифф».