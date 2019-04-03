«Тоттенхэм» обыграл «Кристал Пэлас» в первом матче на новом стадионе

«Тоттенхэм» одержал победу над «Кристал Пэлас» в матче 31-го тура АПЛ. Отметим, что это была долгожданная для болельщиков «шпор» первая игра на новом стадионе.
Хозяева поднялись на 3-е место в турнирной таблице, «Кристал Пэлас» - тринадцатый.
Лондон, стадион «Тоттенхэм Стэдиум»
«Тоттенхэм» - «Кристал Пэлас» 2:0 (0:0)
Голы: Сон 55, Эриксен 81
«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Сиссоко, Алли (Моура 82), Сон (Ваньяма 90+2), Эриксен, Роуз (Уинкс 69), Кейн
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Ван-Биссака, Томкинс, Келли, ван Анхольт, Куяте, Миливоевич, МакАртур, Заха, Батшуайи (Бентеке 82), Шлупп
Главный тренер: Ходжсон Рой.
Предупреждение: Алли 29
Судья: Марринер Андре.
А Тотенхэм проиграл Ливерпулю, а это позор.
А Тотенхэм проиграл Ливерпулю, а это позор.
ты ж сча именно поэтому вылез
ты ж сча именно поэтому вылез
3-1
4-3
ремемба
3-1
4-3
ремемба
"Ни СЫ", что значит :
"будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины"
А с вашим хамским поведением этого храма вам не достичь никогда.
"Ни СЫ", что значит :
"будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины"
А с вашим хамским поведением этого храма вам не достичь никогда.
с этого момента Шпоры онли уин
с этого момента Шпоры онли уин