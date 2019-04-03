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«Тоттенхэм» обыграл «Кристал Пэлас» в первом матче на новом стадионе

вчера, 23:37
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

«Тоттенхэм» одержал победу над «Кристал Пэлас» в матче 31-го тура АПЛ. Отметим, что это была долгожданная для болельщиков «шпор» первая игра на новом стадионе.

Хозяева поднялись на 3-е место в турнирной таблице, «Кристал Пэлас» - тринадцатый.

Лондон, стадион «Тоттенхэм Стэдиум»

«Тоттенхэм» - «Кристал Пэлас» 2:0 (0:0)
Голы: Сон 55, Эриксен 81

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Сиссоко, Алли (Моура 82), Сон (Ваньяма 90+2), Эриксен, Роуз (Уинкс 69), Кейн
Главный тренер: Почеттино Маурисио.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Ван-Биссака, Томкинс, Келли, ван Анхольт, Куяте, Миливоевич, МакАртур, Заха, Батшуайи (Бентеке 82), Шлупп
Главный тренер: Ходжсон Рой.

Предупреждение: Алли 29

Судья: Марринер Андре.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
   79 / 901
сегодня в 06:39
Отличное начало в новом доме.
Tott_Hot
Tott_Hot ответил cska plus
   370 / 901
сегодня в 05:53
Поздравим курятник!
ну раз уж ты настаиваешь...поздравляю ЦСКА с боевой ничьей в матчей с Уфой!)
cska plus
cska plus
   16 / 901
сегодня в 04:03
Поздравим курятник!
mangoх12
mangoх12 ответил cannongun
   15 / 901
сегодня в 01:14
смотри Геную ты ж сча именно поэтому вылез
это же троль интера) не напрягайся) Камелошка она хорошая))
sparxx2
sparxx2 ответил Камелошка
   345 / 901
сегодня в 00:14
Наш интер бы их унизил на новом стадионе.
Кыш
sparxx2
sparxx2 ответил Великий Князь
   345 / 901
сегодня в 00:12
Ни одного сквозера на ветке. Аха-ха)
    Великий Князь
    Великий Князь
       17 / 901
    сегодня в 00:06
    Ни одного сквозера на ветке. Аха-ха)
    Tott_Hot
    Tott_Hot
       370 / 901
    вчера в 23:54
    Это первая ступень на пути в светлое будущее!
    Tott_Hot
    Tott_Hot ответил Камелошка
       370 / 901
    вчера в 23:54
    Поздравь и великий интер, который стал жертвой ваших закулисных игр с Барселоной.
      Камелошка
      Камелошка ответил ст_прапорщик
         392 / 901
      вчера в 23:49
      Всех Шпор с победой!!! Жаль, матч не удалось посмотреть, следил за текстовой трансляцией, завтра повтор гляну. Соня первый отметился, это меня радует)))
      Поздравь и великий интер, который стал жертвой ваших закулисных игр с Барселоной.
      Камелошка
      Камелошка ответил cannongun
         392 / 901
      вчера в 23:48
      смотри Геную ты ж сча именно поэтому вылез
      Дженоа великий клуб, они нанесли ювентусу первое поражение в сезоне, а мы их разгромили, значит интер сильнее ювентуса.
      А Тотенхэм проиграл Ливерпулю, а это позор.
      ст_прапорщик
      ст_прапорщик
         133 / 901
      вчера в 23:47
      Всех Шпор с победой!!! Жаль, матч не удалось посмотреть, следил за текстовой трансляцией, завтра повтор гляну. Соня первый отметился, это меня радует)))
      cannongun
      cannongun ответил Камелошка
         88 / 901
      вчера в 23:47
      Што это за уравнения?
      смотри Геную
      ты ж сча именно поэтому вылез
      Камелошка
      Камелошка ответил cannongun
         392 / 901
      вчера в 23:45
      так мы и ни сым 3-1 4-3 ремемба
      Што это за уравнения?
      Камелошка
      Камелошка ответил Sergey Z
         392 / 901
      вчера в 23:44
      Засунь свой "Интер" ... Вас затопали бы!!!
      Ты заблуждаешься, мой Интер унизил Тотенхэм, но неверные язычники из Каталонии продали вам нужный результат.
      cannongun
      cannongun ответил Камелошка
         88 / 901
      вчера в 23:44
      Древняя китайская мудрость гласит : "Ни СЫ", что значит : "будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины" А с вашим хамским поведением этого храма вам не достичь никогда.
      так мы и ни сым
      3-1
      4-3
      ремемба
      Камелошка
      Камелошка ответил cannongun
         392 / 901
      вчера в 23:43
      Древняя китайская мудрость гласит :

      "Ни СЫ", что значит :
      "будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины"

      А с вашим хамским поведением этого храма вам не достичь никогда.
      Sergey Z
      Sergey Z ответил Камелошка
         174 / 901
      вчера в 23:41
      Наш интер бы их унизил на новом стадионе.
        kotmyshka
        kotmyshka
           181 / 901
        вчера в 23:41
        с почином
        cannongun
        cannongun
           88 / 901
        вчера в 23:38
        с победой Шпоры! с победой ребзя на новом стадике!
        с этого момента Шпоры онли уин
        Камелошка
        Камелошка
           392 / 901
        вчера в 23:38
        Наш интер бы их унизил на новом стадионе.
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