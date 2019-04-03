«Тоттенхэм» обыграл «Кристал Пэлас» в первом матче на новом стадионе

вчера, 23:37

«Тоттенхэм» одержал победу над «Кристал Пэлас» в матче 31-го тура АПЛ . Отметим, что это была долгожданная для болельщиков «шпор» первая игра на новом стадионе.

Хозяева поднялись на 3-е место в турнирной таблице, «Кристал Пэлас» - тринадцатый.

Лондон, стадион «Тоттенхэм Стэдиум»

«Тоттенхэм» - «Кристал Пэлас» 2:0 (0:0)

Голы: Сон 55, Эриксен 81

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Сиссоко, Алли (Моура 82), Сон (Ваньяма 90+2), Эриксен, Роуз (Уинкс 69), Кейн

Главный тренер: Почеттино Маурисио.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Ван-Биссака, Томкинс, Келли, ван Анхольт, Куяте, Миливоевич, МакАртур, Заха, Батшуайи (Бентеке 82), Шлупп

Главный тренер: Ходжсон Рой.

Предупреждение: Алли 29

Судья: Марринер Андре.