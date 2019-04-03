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Икарди вернулся в основу «Интера» и помог команде разгромить «Дженоа»

вчера, 23:51
ДженоаЛоготип футбольный клуб Дженоа (Генуя)0 : 4Логотип футбольный клуб Интернационале (Милан)ИнтернационалеМатч завершен

«Интер» уверенно обыграл «Дженоа» в матче 30-го тура Серии А. В состав «нерадзурри» вернулся нападающий Мауро Икарди, хотя многие фанаты были против.

«Интер» занимает 3-е место и опережает «Милан» на четыре очка. «Грифоны» - тринадцатые.

Генуя, стадион «Луиджи Феррарис»

«Дженоа» - «Интернационале» 0:4 (0:2)
Голы: Гальярдини 15, Икарди 40 (пенальти), Перишич 54, Гальярдини 81

«Дженоа»: Раду, Перейра, Ромеро, Зуканович, Пеццелла, Лерагер, Радованович (Маццителли 82), Ролон, Стураро (Бесса 65), Санабрия (Бираски 41), Куаме
Главный тренер: Пранделли Чезаре.

«Интернационале»: Ханданович, Д'Амброзио, Миранда, Шкриньяр, Асамоа, Гальярдини, Брозович (Мариу 65), Политано (Валеро 74), Наингголан, Перишич, Икарди (Кейта 80)
Главный тренер: Спаллетти Лучано.

Предупреждения: Лерагер 14, Асамоа 27, Зуканович 36

Удаление: Ромеро 39

В другом матче тура «Эмполи» обыграл «Наполи».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Так Себе Аналитик
   129 / 901
сегодня в 01:09
Удаление в первом тайме, пенальти... Какая еще команда это может быть? Только та, для которой все средства хороши, и мы ее отлично знаем. Кусок нераздурского величия вернулся, и не один, а с новобранцем Маурицио Мариани.
Ещё и Барса может быть. Они тоже на такое способны
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   34 / 901
сегодня в 00:15
Удаление в первом тайме, пенальти... Какая еще команда это может быть? Только та, для которой все средства хороши, и мы ее отлично знаем. Кусок нераздурского величия вернулся, и не один, а с новобранцем Маурицио Мариани.
Гуливер
Гуливер
   239 / 901
сегодня в 00:05
Выгнать бунтаря! Лучано полностью прав
Великий Князь
Великий Князь
   17 / 901
сегодня в 00:00
Картонщики в своём стиле. После поражения от Лацио перестраховались и купили судей и в этом матче и в матче СПАЛ-Лацио. Там СПАЛ выиграл при помощи левейшего пеналя. Снова картон пробивается в зону ЛЧ через кабинеты(((
Камелошка
Камелошка
   392 / 901
вчера в 23:52
Ни хау, братья ниродзурцы. Наш император щедро одаривает тех, кто идёт ему на встречу. Глядя на пенальти и красную карточку я ностальгировал о нашем картонном виличии. Наивные Ромы, Лацио, Фиорентины, Сампдории и Аталанты мечтали к нам приблизится, но наш повелитель всегда действует на опережение. Я даже слышу, как сжимаются мускульные колечки фанатов реала и барселоны, не долго им осталось править в лиге шампиньонов. Мы вирнулись что бы забрать своё.

国际米兰冠军
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