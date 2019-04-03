Икарди вернулся в основу «Интера» и помог команде разгромить «Дженоа»

вчера, 23:51

«Интер» уверенно обыграл «Дженоа» в матче 30-го тура Серии А. В состав «нерадзурри» вернулся нападающий Мауро Икарди, хотя многие фанаты были против.

«Интер» занимает 3-е место и опережает «Милан» на четыре очка. «Грифоны» - тринадцатые.

Генуя, стадион «Луиджи Феррарис»

«Дженоа» - «Интернационале» 0:4 (0:2)

Голы: Гальярдини 15, Икарди 40 (пенальти), Перишич 54, Гальярдини 81

«Дженоа»: Раду, Перейра, Ромеро, Зуканович, Пеццелла, Лерагер, Радованович (Маццителли 82), Ролон, Стураро (Бесса 65), Санабрия (Бираски 41), Куаме

Главный тренер: Пранделли Чезаре.

«Интернационале»: Ханданович, Д'Амброзио, Миранда, Шкриньяр, Асамоа, Гальярдини, Брозович (Мариу 65), Политано (Валеро 74), Наингголан, Перишич, Икарди (Кейта 80)

Главный тренер: Спаллетти Лучано.

Предупреждения: Лерагер 14, Асамоа 27, Зуканович 36

Удаление: Ромеро 39

В другом матче тура «Эмполи» обыграл «Наполи».