«Рома» и «Фиорентина» устроили перестрелку

вчера, 23:54

«Рома» и «Фиорентина» в веселом матче 30-го тура Серии А сыграли вничью.

«Волки» после этой встречи делят 5-е место с «Аталантой», у которой остается матч в запасе. «Фиалки» идут десятыми.

Рим, «стадион Олимпико»

«Рома» - «Фиорентина» 2:2 (1:1)

Голы: Дзаньоло 14, Перотти 57 - Пеццелья 12, Жерсон 51

«Рома»: Миранте, Сантон (Карсдорп 68), Фасио, Жуан, Коларов, Кристанте, Н'Зонзи, Дзаньоло (Юндер 75), Клюйверт (Пеллегрини 58), Джеко, Перотти

Главный тренер: Раньери Клаудио.

«Фиорентина»: Ляфон, Миленкович, Пеццелья, Уго, Бираги, Бенасси (Кьеза 63), Верету, Дабо, Жерсон, Симеоне (Миральяс 68), Муриэль

Главный тренер: Пиоли Стефано.

Предупреждения: Коларов 3, Симеоне 66, Перотти 70, Миленкович 70, Карсдорп 71, Верету 84, Бираги 89

В другом матче тура «Эмполи» обыграл «Наполи».