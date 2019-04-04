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Калошин: «Временного давления на судей система VAR не оказывает»

сегодня, 18:40

Руководитель проекта по внедрению системы VAR в России Леонид Калошин подчеркнул, что использование системы не торопит судей принимать решения во время матча.

Мы будем исправлять то, что на просмотр уходит много времени, в тренировочных ситуациях это происходит быстрее, но точность намного важнее, чем время. Многое зависит от характера человека - кто-то более рассудителен, кто-то более энергичен. Временного давления на судей нет, но каждый хочет, чтобы это происходило быстрее. Но вчера наши судьи не поддались соблазну сделать что-то побыстрее.

Я был на игре «Локомотив» - «Ростов», общался с арбитрами до игры и после матча, с судьями «Урал» - «Арсенал» также уже пообщался. Самый опытный из них - Сергей Карасев, он знаком с VAR давно, но для него это тоже был первый боевой опыт. Волнение у всех судей присутствовало, но на мой взгляд они справились очень достойно.

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