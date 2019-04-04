Калошин: «Временного давления на судей система VAR не оказывает»

Руководитель проекта по внедрению системы VAR в России Леонид Калошин подчеркнул, что использование системы не торопит судей принимать решения во время матча.

Мы будем исправлять то, что на просмотр уходит много времени, в тренировочных ситуациях это происходит быстрее, но точность намного важнее, чем время. Многое зависит от характера человека - кто-то более рассудителен, кто-то более энергичен. Временного давления на судей нет, но каждый хочет, чтобы это происходило быстрее. Но вчера наши судьи не поддались соблазну сделать что-то побыстрее.