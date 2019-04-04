ГлавнаяНовости

Каррера: «Всегда хочется показать, что итальянские тренеры хороши»

вчера, 22:50

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своих впечатлениях от чемпионства в России и отметил, что Антонио Конте еще многое может дать футболу.

С точки зрения эмоций и ощущений, что значит для итальянца победить в России?

Всегда приятно показывать свою подготовку по всему миру и дать понять, что итальянские тренеры хороши. Это главное удовольствие.

Были ли моменты, когда вы хотели отказаться?

Первый год был ознакомительный, но был и энтузиазм. Взлеты и падения - это часть нашей профессии. Мы всегда должны смотреть вперед и видеть больше позитивных вещей, чем негативных.

Считаете ли вы возвращение Конте в Италию отличным решением?

Я не знаю, как он поступит. Ответ на этот вопрос может дать только он сам. Конте - победитель по натуре. Думаю, что любая команда хотела бы иметь такого тренера, как Конте.

Что ждет вас в будущем?

В данный момент - не знаю. Я провожу время дома с семьей, смотрю футбол. Посмотрим, будет ли возможность вернуться.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Де Брюйне: «Англия и Франция – главные фавориты ЧЕ-2020»
Сегодня, 04:49 Комментарии0
Ривалдо: «Гризманн не перешёл в „Барселону“? Быть в тени Месси тяжело»
Сегодня, 04:29 Комментарии2
Бернат: «Жаль, что так вышло с МЮ. ПСЖ заслуживал гораздо большего»
Сегодня, 03:50 Комментарии3
Фавр: «Каким бы ни был исход матча с „Баварией“, он ничего не решит»
Сегодня, 03:15 Комментарии4
Ковач о матче с «Боруссией»: «Выиграет тот, кто допустит меньше ошибок»
Сегодня, 02:55 Комментарии0
Гути: «Роналду удалось взять 5 „Золотых мячей“ в эпоху Месси – потрясающе»
Сегодня, 02:16 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Kuprin
Kuprin
   196 / 905
сегодня в 03:43
Его в дверь а он в окно
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   164 / 905
сегодня в 00:12
Физрук итальянский уже показал себя во всей красе

0:7. Кошмарный антирекорд Карреры
Морозовский
Морозовский
   6 / 905
вчера в 23:16
Физрук Манчини, например!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   5 / 905
вчера в 23:12
На Энфилде показал :)
Игорь Яковлевич
Игорь Яковлевич ответил Морозовский
   248 / 905
вчера в 23:06
Равшан, где сейчас Гамула, Божевич, Данилянц, Кучук, Байдачный?
Морозовский
Морозовский
   6 / 905
вчера в 23:03
Никому не нужен.
Novograd
Novograd
   358 / 905
вчера в 22:55
То хто тебе за копита прив язав
Игорь Яковлевич
Игорь Яковлевич
   248 / 905
вчера в 22:54
Конте без Карреры -нуль без палки.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100