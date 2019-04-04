Каррера: «Всегда хочется показать, что итальянские тренеры хороши»

вчера, 22:50

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своих впечатлениях от чемпионства в России и отметил, что Антонио Конте еще многое может дать футболу.

С точки зрения эмоций и ощущений, что значит для итальянца победить в России?

Всегда приятно показывать свою подготовку по всему миру и дать понять, что итальянские тренеры хороши. Это главное удовольствие.

Были ли моменты, когда вы хотели отказаться?

Первый год был ознакомительный, но был и энтузиазм. Взлеты и падения - это часть нашей профессии. Мы всегда должны смотреть вперед и видеть больше позитивных вещей, чем негативных.

Считаете ли вы возвращение Конте в Италию отличным решением?

Я не знаю, как он поступит. Ответ на этот вопрос может дать только он сам. Конте - победитель по натуре. Думаю, что любая команда хотела бы иметь такого тренера, как Конте.

Что ждет вас в будущем?