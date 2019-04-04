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Тренер «Кьево» - судьям: «Позвольте нам играть!»

вчера, 23:23
СассуолоЛоготип футбольный клуб Сассуоло4 : 0Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)КьевоМатч завершен

Главный тренер «Кьево» Доменико Ди Карло не сдержал эмоций после разгромного поражения от «Сассуоло» (0:4) в 30-м туре Серии А. Арбитр отменил два гола «Кьево», посовещавшись с видеоассистентами.

Как мы можем соревноваться на этом уровне с другими, когда после каждого нашего движения необъяснимым образом свистят? Нельзя так судить.

Мы постоянно стараемся брать на себя инициативу, быть командой, но не все с этим согласны. Нам должны позволить бороться. Если соперники действительно были лучше, победили честно, мы пожмем им руки и поздравим, как это было в случае с «Аталантой». Но в матчах с «Кальяри» и «Миланом» была совсем другая ситуация.

Если бы проблема случилась только один раз, я бы не стоял тут и не говорил о ней. Но если мы находимся на дне турнирной таблицы, это не значит, что мы не заслуживаем уважения. Я требую уважения. Позвольте нам играть!

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youtomee
youtomee
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вчера в 23:44
никому не нравится улетать в пердив, но кричать уже поздно
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