Тренер «Кьево» - судьям: «Позвольте нам играть!»

Главный тренер «Кьево» Доменико Ди Карло не сдержал эмоций после разгромного поражения от «Сассуоло» (0:4) в 30-м туре Серии А. Арбитр отменил два гола «Кьево», посовещавшись с видеоассистентами.

Как мы можем соревноваться на этом уровне с другими, когда после каждого нашего движения необъяснимым образом свистят? Нельзя так судить.

Мы постоянно стараемся брать на себя инициативу, быть командой, но не все с этим согласны. Нам должны позволить бороться. Если соперники действительно были лучше, победили честно, мы пожмем им руки и поздравим, как это было в случае с «Аталантой». Но в матчах с «Кальяри» и «Миланом» была совсем другая ситуация.

Если бы проблема случилась только один раз, я бы не стоял тут и не говорил о ней. Но если мы находимся на дне турнирной таблицы, это не значит, что мы не заслуживаем уважения. Я требую уважения. Позвольте нам играть!