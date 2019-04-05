ГлавнаяНовости

Бартомеу: «„Барселона“ должна быть готова к завершению карьеры Месси»

сегодня, 07:48

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу подчеркнул, что «сине-гранатовые» должны быть готовы выступать без Лионеля Месси, когда аргентинец решит повесить бутсы на гвоздь.

Возможно, через три, четыре или пять лет Лео Месси скажет: «Так, пора завязывать с игрой в футбол». Так что мы уже готовимся к будущему, к эпохе после Лео. Ведь мы хотим продолжать быть топ-клубом. 

Мы инвестируем в молодых игроков – как в своих воспитанников, так и ребят из других клубов – чтобы поддерживать этот уровень. 

Может ли возможный уход Месси спровоцировать череду неудач в «Барселоне», как это было с уходом сэра Алекса Фергюсона из МЮ?

Да, поэтому мы и работаем над тем, чтобы избежать этого. Временами я напоминаю другим членам клуба и руководству, что сейчас мы привлекаем в клуб юных игроков. Молодых ребят, которые кажутся нам очень талантливыми. Таких как Ленгле, Дембеле, Артур, де Йонг... Тер Штеген по-прежнему ещё очень молод. Есть много футболистов, которые продолжат выступать, когда Месси завершит карьеру.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мохаммед Сиссоко: «Если бы я мог что-то изменить, то не переходил бы в ПСЖ»
Сегодня, 13:19 Комментарии0
Аллегри признался, что хочет остаться в «Ювентусе» на долгие годы
Сегодня, 12:08 Комментарии1
Лассельс: «Сделаем всё, чтобы Бенитес остался в „Ньюкасле“»
Сегодня, 11:54 Комментарии1
Джастин Клюйверт: «Мне по-прежнему далеко до уровня отца»
Сегодня, 11:46 Комментарии3
Симони: «Я полагаю, что в конце сезона и Икарди, и Перишич уйдут»
Сегодня, 11:46 Комментарии1
Тилеманс: «Мне хорошо в „Лестере“, но нужно рассмотреть все варианты»
Сегодня, 11:06 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
la_masia
la_masia ответил dzvinka
   67 / 916
сегодня в 10:11
Что то ты слишком веселый для болельщика бестрофейника))) а не глор ли ты часом?
Брулин
Брулин
   54 / 916
сегодня в 09:59
Второго Месси им не найти. У Месси и учителя были отличные
dzvinka
dzvinka
   48 / 916
сегодня в 09:26
а разве судьи уйдет вместе с великим Мясси и его батей? К тому же батя может остаться - у него нет срока годности, да и мясся может в центральном круге до 45 стоять, прийдется продавить контракты всем осасунам чтобы не подходили к нему и не дышали в его сторону, но что не сделаеш ради месного божка и его 56оидной многомиллионной паствы)))
ДСА
ДСА
   151 / 916
сегодня в 09:10
Если пять лет, то это ещё очень долго?
STVA 1
STVA 1
   111 / 916
сегодня в 09:03
Конечно надо быть готовыми.
beefs
beefs
   97 / 916
сегодня в 08:17
Правильно, готовь сани летом...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100