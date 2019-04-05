Бартомеу: «„Барселона“ должна быть готова к завершению карьеры Месси»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу подчеркнул, что «сине-гранатовые» должны быть готовы выступать без Лионеля Месси, когда аргентинец решит повесить бутсы на гвоздь.

Возможно, через три, четыре или пять лет Лео Месси скажет: «Так, пора завязывать с игрой в футбол». Так что мы уже готовимся к будущему, к эпохе после Лео. Ведь мы хотим продолжать быть топ-клубом.

Мы инвестируем в молодых игроков – как в своих воспитанников, так и ребят из других клубов – чтобы поддерживать этот уровень.

Может ли возможный уход Месси спровоцировать череду неудач в «Барселоне», как это было с уходом сэра Алекса Фергюсона из МЮ ?

Да, поэтому мы и работаем над тем, чтобы избежать этого. Временами я напоминаю другим членам клуба и руководству, что сейчас мы привлекаем в клуб юных игроков. Молодых ребят, которые кажутся нам очень талантливыми. Таких как Ленгле, Дембеле, Артур, де Йонг... Тер Штеген по-прежнему ещё очень молод. Есть много футболистов, которые продолжат выступать, когда Месси завершит карьеру.