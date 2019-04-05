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Бартомеу: «Хотим, чтобы Месси всегда был с нами. Он человек одного клуба»

сегодня, 06:36

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал о том, что клуб надеется продлить контракт с форвардом Лионелем Месси и продолжить сотрудничать с ним, когда аргентинец решить закончить игровую карьеру. Действующий контракт 31-летнего футболиста с «Барселоной» истекает летом 2021 года.

Мы хотим, чтобы у Лионеля была по-настоящему долгая карьера, чтобы мы могли продолжать наслаждаться его игрой. Лионелю удалось раздвинуть границы возможного. Им все восхищаются, ему рукоплещут даже на стадионах соперников.

Мы бы хотели продлить с ним контракт. Он ещё молод, вы можете видеть это по его игре, и у него всё ещё есть два года контракта. Он постоянно прогрессирует и совершенствует свою игру. Я верю, что он будет играть ещё много лет, и в ближайшие месяцы мы сядем с ним за стол переговоров, чтобы он остался в «Барселоне» на долгие годы.

Месси – человек одного клуба. Его отношения с «Барселоной» будут длиться вечно. Я приведу пример Пеле, который всегда был связан с «Сантосом». Мы хотим, чтобы Месси всегда оставался с «Барселоной»: и до, и после завершения карьеры.

Недавно Месси обошёл Андреса Иньесту по количеству матчей за «Барселону».

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Все комментарии
No problem
No problem
   110 / 916
сегодня в 09:56
    3ton
    3ton
       229 / 916
    сегодня в 09:03
    Преданность - Тотти,Джерард ,Месси ...

    А кто-то из-за денег готов и мать родную продать (Роналду)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       13 / 916
    сегодня в 08:40
    Он похвалил Месси или поругал..??..)))
    cevin cigan
    cevin cigan
       61 / 916
    сегодня в 08:11
    Даже Бармалей признаёт сей факт,а соккеровские фанатики опять что нибудь придумают.
    ДАША Д
    ДАША Д
       204 / 916
    сегодня в 08:07
    Так и будет.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
       487 / 916
    сегодня в 07:45
    Желание хорошее, но замену искать нужно.
    NGY
    NGY
       64 / 916
    сегодня в 07:26
    Вот говорят, что Пеле игрок одного клуба, так же как и Месси, это лишь если смотреть на это с точки зрения пребывания в одном клубе,

    но если смотреть на это с позиции, что только там они могли показывать свои супербомбардирские способности, то тут Пеле надо отделять как зерно от плевел,
    поскольку бразилец показывал такой же уровень игры как в Сантосе, так и в сборной.
    амурец
    амурец
       75 / 916
    сегодня в 07:09
    даже Бартомеу это признал
    Don trambon
    Don trambon
       264 / 916
    сегодня в 07:01
    Он человек одного клуба и добавить нечего. Дно.
    NGY
    NGY
       64 / 916
    сегодня в 07:00
    То что он игрок одного клуба, это уже давно известно всем, особенно учитывая его посредственность в других командах.
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