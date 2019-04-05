Бартомеу: «Хотим, чтобы Месси всегда был с нами. Он человек одного клуба»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал о том, что клуб надеется продлить контракт с форвардом Лионелем Месси и продолжить сотрудничать с ним, когда аргентинец решить закончить игровую карьеру. Действующий контракт 31-летнего футболиста с «Барселоной» истекает летом 2021 года.
Мы хотим, чтобы у Лионеля была по-настоящему долгая карьера, чтобы мы могли продолжать наслаждаться его игрой. Лионелю удалось раздвинуть границы возможного. Им все восхищаются, ему рукоплещут даже на стадионах соперников.
Мы бы хотели продлить с ним контракт. Он ещё молод, вы можете видеть это по его игре, и у него всё ещё есть два года контракта. Он постоянно прогрессирует и совершенствует свою игру. Я верю, что он будет играть ещё много лет, и в ближайшие месяцы мы сядем с ним за стол переговоров, чтобы он остался в «Барселоне» на долгие годы.
Месси – человек одного клуба. Его отношения с «Барселоной» будут длиться вечно. Я приведу пример Пеле, который всегда был связан с «Сантосом». Мы хотим, чтобы Месси всегда оставался с «Барселоной»: и до, и после завершения карьеры.
Недавно Месси обошёл Андреса Иньесту по количеству матчей за «Барселону».
А кто-то из-за денег готов и мать родную продать (Роналду)
А кто-то из-за денег готов и мать родную продать (Роналду)
но если смотреть на это с позиции, что только там они могли показывать свои супербомбардирские способности, то тут Пеле надо отделять как зерно от плевел,
поскольку бразилец показывал такой же уровень игры как в Сантосе, так и в сборной.
но если смотреть на это с позиции, что только там они могли показывать свои супербомбардирские способности, то тут Пеле надо отделять как зерно от плевел,
поскольку бразилец показывал такой же уровень игры как в Сантосе, так и в сборной.