Бартомеу: «Хотим, чтобы Месси всегда был с нами. Он человек одного клуба»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал о том, что клуб надеется продлить контракт с форвардом Лионелем Месси и продолжить сотрудничать с ним, когда аргентинец решить закончить игровую карьеру. Действующий контракт 31-летнего футболиста с «Барселоной» истекает летом 2021 года.

Мы хотим, чтобы у Лионеля была по-настоящему долгая карьера, чтобы мы могли продолжать наслаждаться его игрой. Лионелю удалось раздвинуть границы возможного. Им все восхищаются, ему рукоплещут даже на стадионах соперников.

Мы бы хотели продлить с ним контракт. Он ещё молод, вы можете видеть это по его игре, и у него всё ещё есть два года контракта. Он постоянно прогрессирует и совершенствует свою игру. Я верю, что он будет играть ещё много лет, и в ближайшие месяцы мы сядем с ним за стол переговоров, чтобы он остался в «Барселоне» на долгие годы.

Месси – человек одного клуба. Его отношения с «Барселоной» будут длиться вечно. Я приведу пример Пеле, который всегда был связан с «Сантосом». Мы хотим, чтобы Месси всегда оставался с «Барселоной»: и до, и после завершения карьеры.