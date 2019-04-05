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В следующем сезоне Fan ID в России не будет

сегодня, 19:29

Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин заявил, что организация, скорее всего, не будет внедрять в российский футбол Fan ID со следующего сезона.

Сейчас у меня двоякое отношение к внедрению системы в российский футбол, хотя раньше я был категорически за. Кое-что изменилось, где-то я больше узнал про систему, поэтому так однозначно не стою на своем. Во-первых, это очень затратное мероприятие, также мы можем потерять болельщиков, которые могут не найти времени, чтобы оформить и получить эти документы. Даже если система появится, ее нужно будет дорабатывать, вряд ли система будет применяться в следующем сезоне - очень мало времени на это.

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ermak6848
ermak6848
   139 / 920
сегодня в 19:59
странные организации ...
cska plus
cska plus
   16 / 920
сегодня в 19:57
Даже не верится, что чинуши так легко отказались от такого лакомового кусочка.
parallels
parallels
   2 / 920
сегодня в 19:57
получение fan id спартачом)
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   116 / 920
сегодня в 19:50
Очередная затратная фигня... Даже странно, что не введут... Сочи, Крестовский, Мундиаль закончились, нужно новенькое для отмытия))
Зулус из Тарасовки
Зулус из Тарасовки
   75 / 920
сегодня в 19:48
    particular
    particular
       6 / 920
    сегодня в 19:40
    Обычно, так чиновники расписываются в собственном бессилии...
    А причины и поводы всегда найдутся..:))
    Никакой Fan ID не заменит рыцарей из Росгвардии с собаками..:))
    Дёшево и сердито..:))
    Игорь Яковлевич
    Игорь Яковлевич
       178 / 920
    сегодня в 19:32
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