В следующем сезоне Fan ID в России не будет

Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин заявил, что организация, скорее всего, не будет внедрять в российский футбол Fan ID со следующего сезона.

Сейчас у меня двоякое отношение к внедрению системы в российский футбол, хотя раньше я был категорически за. Кое-что изменилось, где-то я больше узнал про систему, поэтому так однозначно не стою на своем. Во-первых, это очень затратное мероприятие, также мы можем потерять болельщиков, которые могут не найти времени, чтобы оформить и получить эти документы. Даже если система появится, ее нужно будет дорабатывать, вряд ли система будет применяться в следующем сезоне - очень мало времени на это.