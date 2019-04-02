ВАР — впервые во внутренних турнирах России

вчера, 23:30

Матчи Кубка России 3 апреля получатся в чем-то историческими. «Соккер.ру» - о новых технологиях, пришедших неожиданно в нашу страну.

Очень много критики звучит в адрес Англии, которая вроде как делает из себя передовую футбольную державу, но отстала от многих других в вопросе внедрения технологии ВАР. И зрители, которые привыкли, что в Италии или Испании тот или иной эпизод разрешается с помощью видеоассистентов, видя вопиющую несправедливость в любой игре чемпионата Англии, реагируют более бурно — будь ВАР, судьба игры сложилась бы совершенно иначе. И так можно сказать о большом количестве матчей. Давление на тех, кто так и не внедряет ВАР в чемпионате Англии, нарастает. Нет его и в России.

Однако в ряде матчей Премьер-Лиги видеоарбитры работали в офлайн-режиме, то есть тестировали все те же технологии, которые применяются в ВАР, но только не применяли их в матчах в прямом эфире, так сказать. После многочисленных тестов и согласований современные технологии пришли и в российский футбол. Впервые в истории будут работать видеоассистенты в матче на российской арене. В двух матчах. Это будут первые полуфинальные игры Кубка России между «Локомотивом» и «Ростовом» и «Уралом» и «Арсеналом». Вот что по этому поводу сказал недавно избранный глава РФС Александр Дюков:

Мы признательны ИФАБ и ФИФА , что они, изучив наши материалы по подготовке судей и видеоассистентов, приняли положительное решение по использованию на матчах Кубка России VAR в режиме live уже сейчас. Российский футбол входит в новую эру - внедрения и применения самых современных технологий. Уверен, это сделает наш футбол более зрелищным и востребованным для зрителей.

Любопытно, что позиции клубов-хозяев предстоящих полуфиналов кардинально различаются. Например, в «Локомотиве» всячески поддерживают идею.

Василий Кикнадзе (генеральный директор «Локомотива»):

Все, что нужно было сделать с нашей стороны, сделано. И вы знаете позицию нашего главного тренера, который очень хочет, чтобы эта система заработала у нас. И мы его полностью в этом поддерживаем.

А в «Урале» не очень-то понимают, зачем сейчас нужно вводить ВАР, однако к его внедрению в целом готовы.

Григорий Иванов (президент «Урала»):

На нашем стадионе проходил чемпионат мира, у нас проблем нет с тем, чтобы запустить систему VAR на полуфинальный матч с тульским «Арсеналом». Я давно высказывал свою точку зрения, что я против VAR в футболе. Я не думаю, что будет много помощи клубам: лишние судьи, деньги берут с клубов, я бы только оставил систему определения гола. Обидно, когда забивается гол, но судьи не замечают этого, не видят, что мяч пересек линию. А на положение вне игры и на пенальти чего смотреть? А так, наш стадион готов, на нашей арене VAR отлично работал во время чемпионата мира. У нас никаких проблем с этим не будет.

Из-за ВАР пришлось менять в оперативном режиме и расклад по судьям на матчи. Например, встречу «Локомотива» с «Ростовом» будет судить не Виталий Мешков, а Кирилл Левников. Мешкову же поручена как раз работа с ВАР, а его ассистентом будет Сергей Карасев, который пока не может работать в поле из-за травмы. Главным судьей матча «Урала» с «Арсеналом» станет Алексей Еськов, а с ВАР будет работать Михаил Вилков, ему поможет Василий Казарцев.

Причем работа будет реализована в так называемом мобильном варианте, когда обе кабинки ВАР будут находиться в специально оборудованном фургоне на территории стадиона — оттуда видеоассистенты и станут помогать главному судье. Такой вариант позволяет применять ВАР практически везде, хотя стадионы в Москве и Екатеринбурге и так оборудованы этой системой. При этом РФС сейчас не имеет железной лицензии на ВАР, то есть на каждый матч фактически приходится получать отдельное согласование на использование ВАР. Поэтому, допустим, в ответных матчах он может не применяться.

В любом случае посмотреть на то, как сработает эта система в российских реалиях, и будет ли она вообще востребована в этих матчах, довольно интересно. ВАР за время своей работы в Европе получил массу и сторонников, и противников. Его плюсы всем очевидны: технология позволяет вскрывать вопиющие эпизоды, которые влияют на судьбу и ход матча, но могут ускользнуть от внимания судей. Сколько уже судьбоносных справедливых решений было принято благодаря ВАР.

Но и противники за это время накопили достаточно данных, чтобы козырять ими и кричать о том, что технология мало того что замедляет игру и делает футбол вязким, мешая самому его духу, так еще и тоже не лишена субъективного восприятия, из-за которого судьи то берут, то не берут повтор, то замечают повод для этого, то нет, то на полминуты отматывают до гола эпизод, то на минуту. От субъективизма арбитров не уйти даже в ВАР. Поэтому можно не сомневаться, что после этих полуфинальных матчей возникнут и вопросы, и обсуждения неоднозначности этой технологии.