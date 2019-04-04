Теперь и в России! VAR, который должен поумнеть

сегодня, 12:00

«Соккер.ру» рад, что VAR добрался и до России, но стоит признать, что критика системы видеопомощи арбитрам имеет под собой основания. VAR можно и нужно сделать лучше!

За VAR !

Не покривив душой, могу назвать себя давним и последовательным сторонником внедрения видеоповторов в футболе. Я писал об этом и 10 лет назад, и сейчас не отступаюсь от своей позиции: современные технологии должны использоваться для того, чтобы делать футбол максимально справедливым. Система фиксации взятия ворот прекрасна, она помогает избавиться от голов-фантомов, хотя где-то до сих пор используют арбитров за воротами – эксперимент провальный и бесконечно неэффективный. Сколько раз прямо перед носом у этих судей происходили важнейшие эпизоды, требующие оперативной экспертной оценки, а они то ли смотрели в другую сторону, то ли самоустранялись?

Эти арбитры должны были главным образом отслеживать взятие ворот в турнирах УЕФА , но какой в этом смысл, если есть прекрасно функционирующая технология? Что касается видеоповторов, то телевизионные трансляции футбола уже больше полувека демонстрируют телезрителям повторы эпизодов, а в последние годы и болельщики на трибунах, и тренеры на скамейке могут увидеть на экранах гаджетов со всех ракурсов то, что произошло секундами ранее на футбольном поле. И каково арбитру быть единственным «слепым дураком» посреди осведомленной аудитории? Хмурые старики, правившие футболом, десятилетиями плевали на это несоответствие, но, наконец, бюрократическая машина шевельнулась и выдавила из себя VAR . Впрочем, до повсеместного внедрения еще далеко, да и система нуждается в доработке.

Слава Богу, ты пришел!

VAR уже действует в ряде ведущих чемпионатов, система видеопомощи арбитрам отработала на чемпионате мира в России, а в среду состоялись первые тесты во внутрироссийских турнирах: первые матчи полуфинала Кубка России в Екатеринбурге и Москве прошли под диктовку VAR . В матче «Урал» - «Арсенал» Алексей Еськов после просмотра повтора удалил с поля полузащитника «шмелей» Бумаля, а в игре «Локомотив» - «Ростов» Кирилл Левников назначил пенальти в ворота железнодорожников за нарушение правил на Романе Еременко, которое было идентифицировано и получило трактовку от главного арбитра после сигнала из «будки справедливости».

Критика VAR

Впрочем, не все довольны работой системы видеоассистентов, и будет нечестно умалчивать об этом обстоятельстве. В частности, президент «Урала» Григорий Иванов, известный противник VAR , после игры, в которой его команда «пострадала» из-за справедливости, пошел в очередную атаку:

Футболисты стояли и мерзли пять минут, им было холодно. VAR может быть только в полуфинале и финале, а в чемпионате система пока не действует, что радует. По мне, ее бы вообще не было, так как это - деньги на ветер.

Продолжительные паузы – это действительно главный бич использования VAR в нынешнем виде. Если судьи тратят три-пять минут на принятие верного решения – это недопустимо, тем более, когда на дворе не май месяц, и футболисты действительно мерзнут. Сейчас критика VAR , особенно конструктивная, куда ценнее дифирамбов о наступлении эры справедливости в футболе. Да, мы хотели видеоповторы, но внедрение – это только первый шаг, нужна настройка системы. Стоит признать, что VAR в нынешнем виде функционирует далеко не идеально. Коррективы необходимы, а, возможно, и радикальная смена текущей концепции использования.

Как сделать VAR лучше и умнее?

Как уже сказано выше, VAR вызывает недовольство главным образом из-за того, что сильно тормозит игру. Минимизировать возникающие паузы – задача №1. Даже в рамках текущей модели можно это сделать элементарным перераспределением полномочий. Много времени теряется из-за бюрократии, потому что арбитр на поле назначен самым главным. А почему в матче не может быть двух главных судей – один в поле, а другой – в будке с мониторами?

Два главных арбитра – в поле и в будке. Уже все выучили механизм принятия решений при использовании системы VAR : видеоассистенты останавливают игру, смотрят повтор и общаются с рефери в поле по радиосвязи. Иногда, даже часто, смотрят долго, но ничего внятного посоветовать не могут, перекладывают ответственность на человека со свистком (он же главный!), тот бежит к монитору и еще раз пересматривает все сам, попутно консультируясь с коллегами, и только после этого принимает то или иное решение.

А что если наградить человека в «будке справедливости» полномочиями назначать пенальти, удалять, фиксировать офсайды? Во-первых, это поможет сэкономить время – не будет двойного просмотра. Во-вторых, арбитр у монитора полностью сконцентрирован на своей работе, в то время как рефери в поле запыхался, устал, натер мозоль и подвергается постоянному давлению со стороны футболистов и тренеров. Подумайте, дорогие знатоки человеческих душ, у кого из них выше риск принять неверное решение, имея в распоряжении одинаковые данные?

Квалификация судей. Но да, тут нужно оговориться: рассуждая так, мы подразумеваем, что VAR будут применять на практике рефери соответствующей квалификации. Если судья плохо знает свое ремесло, «плывет» под ответственностью или не обучен взаимодействию с VAR , то справедливость на выходе получится кривой и нелепой. Система видеопомощи арбитрам – прекрасный инструмент, но им нужно научиться пользоваться и вложить в умелые руки. Граната в руках обезьяны не делает ее бесстрашным солдатом, так и здесь: VAR в руках слабого, предвзятого или ангажированного арбитра не привнесет в футбол справедливости.

«Позапросная тарификация». А еще можно радикально сменить сам подход к использованию VAR . Футбол – не первый вид спорта, куда пришли видеоповторы, есть удачный опыт соседей, который можно перенять. Весьма перспективным выглядит путь, при котором возможность повлиять на решения получают заинтересованные стороны. Условно, у каждой команды есть право запросить просмотр видео три раза за игру. Если судьи не меняют решение после использования VAR , то попытка сгорает, если же запросившая сторона оказывается права, то получает решение в свою пользу, а число возможностей обратиться к VAR остается прежним.