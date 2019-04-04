Теперь и в России! VAR, который должен поумнеть

«Соккер.ру» рад, что VAR добрался и до России, но стоит признать, что критика системы видеопомощи арбитрам имеет под собой основания. VAR можно и нужно сделать лучше!
За VAR!
Не покривив душой, могу назвать себя давним и последовательным сторонником внедрения видеоповторов в футболе. Я писал об этом и 10 лет назад, и сейчас не отступаюсь от своей позиции: современные технологии должны использоваться для того, чтобы делать футбол максимально справедливым. Система фиксации взятия ворот прекрасна, она помогает избавиться от голов-фантомов, хотя где-то до сих пор используют арбитров за воротами – эксперимент провальный и бесконечно неэффективный. Сколько раз прямо перед носом у этих судей происходили важнейшие эпизоды, требующие оперативной экспертной оценки, а они то ли смотрели в другую сторону, то ли самоустранялись?
Эти арбитры должны были главным образом отслеживать взятие ворот в турнирах УЕФА, но какой в этом смысл, если есть прекрасно функционирующая технология? Что касается видеоповторов, то телевизионные трансляции футбола уже больше полувека демонстрируют телезрителям повторы эпизодов, а в последние годы и болельщики на трибунах, и тренеры на скамейке могут увидеть на экранах гаджетов со всех ракурсов то, что произошло секундами ранее на футбольном поле. И каково арбитру быть единственным «слепым дураком» посреди осведомленной аудитории? Хмурые старики, правившие футболом, десятилетиями плевали на это несоответствие, но, наконец, бюрократическая машина шевельнулась и выдавила из себя VAR. Впрочем, до повсеместного внедрения еще далеко, да и система нуждается в доработке.
Слава Богу, ты пришел!
VAR уже действует в ряде ведущих чемпионатов, система видеопомощи арбитрам отработала на чемпионате мира в России, а в среду состоялись первые тесты во внутрироссийских турнирах: первые матчи полуфинала Кубка России в Екатеринбурге и Москве прошли под диктовку VAR. В матче «Урал» - «Арсенал» Алексей Еськов после просмотра повтора удалил с поля полузащитника «шмелей» Бумаля, а в игре «Локомотив» - «Ростов» Кирилл Левников назначил пенальти в ворота железнодорожников за нарушение правил на Романе Еременко, которое было идентифицировано и получило трактовку от главного арбитра после сигнала из «будки справедливости».
Критика VAR
Впрочем, не все довольны работой системы видеоассистентов, и будет нечестно умалчивать об этом обстоятельстве. В частности, президент «Урала» Григорий Иванов, известный противник VAR, после игры, в которой его команда «пострадала» из-за справедливости, пошел в очередную атаку:
Футболисты стояли и мерзли пять минут, им было холодно. VAR может быть только в полуфинале и финале, а в чемпионате система пока не действует, что радует. По мне, ее бы вообще не было, так как это - деньги на ветер.
Продолжительные паузы – это действительно главный бич использования VAR в нынешнем виде. Если судьи тратят три-пять минут на принятие верного решения – это недопустимо, тем более, когда на дворе не май месяц, и футболисты действительно мерзнут. Сейчас критика VAR, особенно конструктивная, куда ценнее дифирамбов о наступлении эры справедливости в футболе. Да, мы хотели видеоповторы, но внедрение – это только первый шаг, нужна настройка системы. Стоит признать, что VAR в нынешнем виде функционирует далеко не идеально. Коррективы необходимы, а, возможно, и радикальная смена текущей концепции использования.
Как сделать VAR лучше и умнее?
Как уже сказано выше, VAR вызывает недовольство главным образом из-за того, что сильно тормозит игру. Минимизировать возникающие паузы – задача №1. Даже в рамках текущей модели можно это сделать элементарным перераспределением полномочий. Много времени теряется из-за бюрократии, потому что арбитр на поле назначен самым главным. А почему в матче не может быть двух главных судей – один в поле, а другой – в будке с мониторами?
Два главных арбитра – в поле и в будке. Уже все выучили механизм принятия решений при использовании системы VAR: видеоассистенты останавливают игру, смотрят повтор и общаются с рефери в поле по радиосвязи. Иногда, даже часто, смотрят долго, но ничего внятного посоветовать не могут, перекладывают ответственность на человека со свистком (он же главный!), тот бежит к монитору и еще раз пересматривает все сам, попутно консультируясь с коллегами, и только после этого принимает то или иное решение.
А что если наградить человека в «будке справедливости» полномочиями назначать пенальти, удалять, фиксировать офсайды? Во-первых, это поможет сэкономить время – не будет двойного просмотра. Во-вторых, арбитр у монитора полностью сконцентрирован на своей работе, в то время как рефери в поле запыхался, устал, натер мозоль и подвергается постоянному давлению со стороны футболистов и тренеров. Подумайте, дорогие знатоки человеческих душ, у кого из них выше риск принять неверное решение, имея в распоряжении одинаковые данные?
Квалификация судей. Но да, тут нужно оговориться: рассуждая так, мы подразумеваем, что VAR будут применять на практике рефери соответствующей квалификации. Если судья плохо знает свое ремесло, «плывет» под ответственностью или не обучен взаимодействию с VAR, то справедливость на выходе получится кривой и нелепой. Система видеопомощи арбитрам – прекрасный инструмент, но им нужно научиться пользоваться и вложить в умелые руки. Граната в руках обезьяны не делает ее бесстрашным солдатом, так и здесь: VAR в руках слабого, предвзятого или ангажированного арбитра не привнесет в футбол справедливости.
«Позапросная тарификация». А еще можно радикально сменить сам подход к использованию VAR. Футбол – не первый вид спорта, куда пришли видеоповторы, есть удачный опыт соседей, который можно перенять. Весьма перспективным выглядит путь, при котором возможность повлиять на решения получают заинтересованные стороны. Условно, у каждой команды есть право запросить просмотр видео три раза за игру. Если судьи не меняют решение после использования VAR, то попытка сгорает, если же запросившая сторона оказывается права, то получает решение в свою пользу, а число возможностей обратиться к VAR остается прежним.
При таком подходе справедливость судейства матча становится общим делом всех – не только арбитров, но и соперничающих клубов, в которых наверняка появятся должности консультантов по судейству. Многие спорные ситуации просто исчезнут из футбола. На жалобу: «Нам не поставили пенальти», - всегда найдется ответ: «А почему же вы не запросили просмотр эпизода?» По-моему, это вполне пристойный способ использовать видеоповторы, не беспокоясь о том, что дух футбола умрет. А вы как считаете? Может быть, поделитесь своей концепцией «идеального VAR» или докажете, что эта система не нужна футболу ни в каком виде?
С VAR бы точно поставили, там xрен отмажешься, не увидел!
С VAR бы точно поставили, там xрен отмажешься, не увидел!