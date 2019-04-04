Президент «Урала»: «Клубы немного шокированы ценой установки системы VAR»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клубы РПЛ не платили за тестирование системы VAR во время полуфинальных матчей Кубка России. Вместе с тем Иванов отметил дороговизну установки этой технологии для многих команд чемпионата России.

Система VAR обслуживалась за счет Российского футбольного союза. Это тестовые матчи, все смотрят, как это будет выглядеть, как будет проходить, поэтому клубы никаких денег не выделяли. Не знаю, как будет на последующих матчах Кубка России, будет тестирование [системы] на других стадионах. Пока идут тестовые матчи, клубы ничего платить не будут.