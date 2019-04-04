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Президент «Урала»: «Клубы немного шокированы ценой установки системы VAR»

сегодня, 12:19

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клубы РПЛ не платили за тестирование системы VAR во время полуфинальных матчей Кубка России. Вместе с тем Иванов отметил дороговизну установки этой технологии для многих команд чемпионата России.

Система VAR обслуживалась за счет Российского футбольного союза. Это тестовые матчи, все смотрят, как это будет выглядеть, как будет проходить, поэтому клубы никаких денег не выделяли. Не знаю, как будет на последующих матчах Кубка России, будет тестирование [системы] на других стадионах. Пока идут тестовые матчи, клубы ничего платить не будут.

Конечно, использование системы VAR стоит недешево. Клубы немного шокированы ценами, есть много клубов, которые живут за счет региональных бюджетов, и где взять деньги еще и на установку VAR - пока тяжело понять, но, я думаю, они разберутся.

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NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   228 / 904
сегодня в 16:31
Было бы правильно газпрому и федунишке оплатить покупку/аренду и установку оборудования для клубов, чей бюджет не позволяет сделать это
Т34
Т34
   135 / 904
сегодня в 15:55
Интересно, болезнь Лапочкина у коней лечится, или она поражает навсегда?
борька
борька
   375 / 904
сегодня в 14:44
Воровские установки, воры и утанавливают, а результат будет определять судья по решению сверху.обычное казнокрадство!
За адекватность
За адекватность ответил Палыч82
   62 / 904
сегодня в 14:23
Миллиардные прибыли ФИФАвские же, не?)
"Доходы от билетов. Согласно правилам, сбор делится между FIFA и принимающей страной. Четыре года назад, на прошлом мундиале, Бразилия получила 87% , а FIFA — 13%." Как думаете, на VAR хватило бы?
beefs
beefs
   93 / 904
сегодня в 14:08
У нас ВАР, помоему, внесёт ещё больше скандалов...
Союзник противников
Союзник противников
   82 / 904
сегодня в 14:01
Погодите,вы еще не кушали результатов деятельности этой системы за свои деньги. "Несправедливые" на поле Карасёв и Еськов,ставшие "справедливыми" в стеклянном загоне,ещё себя покажут.
bojarind
bojarind
сегодня в 13:52
Всё будет оплачивать фердун народными деньгами.
Палыч82
Палыч82 ответил За адекватность
   205 / 904
сегодня в 13:36
"В частности, Мутко как-то говорил, что цена системы составляет 1,2 миллиона долларов для одного стадиона. Однако в среду президент РФПЛ Сергей Прядкин назвал иную сумму – 200 тысяч евро за приобретение, 100 тысяч – за аренду в год". Умножаем на 16 клубов получаем 3200000 евро (около 236 млн рублей) для всех стадионов РФПЛ. После проведения ЧМ отчитались о миллиардных прибылях, но видимо на VAR уже не осталось, поэтому наверное сбросят все проблемы приобретения и установки на плечи клубов.
Миллиардные прибыли ФИФАвские же, не?)
За адекватность
За адекватность ответил ДСА
   62 / 904
сегодня в 13:26
Огласите стоимость!
"В частности, Мутко как-то говорил, что цена системы составляет 1,2 миллиона долларов для одного стадиона. Однако в среду президент РФПЛ Сергей Прядкин назвал иную сумму – 200 тысяч евро за приобретение, 100 тысяч – за аренду в год". Умножаем на 16 клубов получаем 3200000 евро (около 236 млн рублей) для всех стадионов РФПЛ. После проведения ЧМ отчитались о миллиардных прибылях, но видимо на VAR уже не осталось, поэтому наверное сбросят все проблемы приобретения и установки на плечи клубов.
ДСА
ДСА
   142 / 904
сегодня в 12:43
Огласите стоимость!
alex074
alex074
   580 / 904
сегодня в 12:40
Просто это капиталистическая страна и на футболе, как впрочем и везде, нелюди стараются заработать и тем более по спекулитивной цене. Добро пожаловать в индустрию футбола
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Scuderia Ferrari
   8 / 904
сегодня в 12:26
Блампочкин будет откручивать вар на 5 минут, чтобы найти фол в центре поля и не засчитать гол в ворота фидунятника!
Может и так, зато эта крыса не сможет ставить такие пенальти, как в Красноярске в ворота Енисея, да и обезьяна тарасовская руками так откровенно играть перестанет!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил ЦCКА навсегда
   4 / 904
сегодня в 12:24
Блампочкин будет откручивать вар на 5 минут, чтобы найти фол в центре поля и не засчитать гол в ворота фидунятника!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   8 / 904
сегодня в 12:22
Не дороже, чем Федун башляет Лампочкину! Давно пора перекрыть кислород этому подонку!
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