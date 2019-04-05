Решак: «„Барселоне“ не нужен Гризманн»

Советник президента «Барселоны» Карлес Решак считает, что каталонцы не должны подписывать форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

Я бы не стал его подписывать. Поезд проходит один раз в жизни, если вы позволите ему уйти – значит, он ушел.