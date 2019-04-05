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Решак: «„Барселоне“ не нужен Гризманн»

вчера, 21:38

Советник президента «Барселоны» Карлес Решак считает, что каталонцы не должны подписывать форварда «Атлетико» Антуана Гризманна

Я бы не стал его подписывать. Поезд проходит один раз в жизни, если вы позволите ему уйти – значит, он ушел.

Напомним, что француз прошлым летом отказался от перехода в стан «сине-гранатовых».

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Все комментарии
амурец
амурец
   65 / 924
сегодня в 01:39
точнее Гризману не нужна Барселона
BenderBender
BenderBender
   382 / 924
сегодня в 00:36
Да гризманну чхать на этот поезд))) Не пойдет он в театр!
football_
football_
   873 / 924
сегодня в 00:08
гризманн хитрее и умнее того же коута, должен заиграть, а остальное - ерунда, будет возможность - подпишут.
ЮЗИК
ЮЗИК
   206 / 924
вчера в 23:36
Согласен что не нужен
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   174 / 924
вчера в 23:16
Гризман нужен именно Барселоне.Контратаки не получается часто из за медлительности Суареса,нет скорости у него,его место возле вратаря соперника а Гризман профессионал контратак.Почему Гризман должен был сразу бежать к Барсе,не должен был,он не бразилец он немец с характером,как Тер Штеген,Апсни.Решак не о Барсе думает а о Суаресе,поэтому гонит чанду.
League1
League1
   135 / 924
вчера в 23:12
Молодец Гризман, что не зашкварился.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   95 / 924
вчера в 22:55
Про поезд это ваще сильно!😂😂😂😂
волгодон 2
волгодон 2
   120 / 924
вчера в 22:36
давление на немолодеющего Суареса жи есть)
VasyaOblomov
VasyaOblomov
вчера в 22:21
поезд ушел
renamed10
renamed10
вчера в 22:18
Пусть теперь Тоха сгнеёт в Матрасе...
obana777
obana777
   281 / 924
вчера в 22:12
Все правильно. В Барселону два раза не надо приглашать. Не захотел, давай, до свидания!
КЭТиК
КЭТиК
   214 / 924
вчера в 22:07
Атлетико он точно нужен.
Apsny
Apsny
   170 / 924
вчера в 22:04
Решак матерый в таких делах.
cska plus
cska plus
   16 / 924
вчера в 21:56
Антуану кто то должен подсказать, что Барселона гномовая утопия и ему там делать нечего.
particular
particular
   6 / 924
вчера в 21:53
Про проходящий поезд услышали..:))
А про остановки, расценки, семафоры и перевод стрелок, наверное, будет в последующих заявлениях..:))
drug01
drug01
   117 / 924
вчера в 21:50
Он им явно не подходит!
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