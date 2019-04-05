Матерацци: «Серхио Рамос лучше ван Дейка»

Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци назвал лучшего защитника в мире.

Есть много сильных парней. Сейчас, например, выделяется Вирджил ван Дейк, но лучшим я всё равно назову Серхио Рамоса. Здесь вообще не может быть сомнений. Он выиграл три последних Лиги чемпионов, становился чемпионом мира и Европы. Как защитник, забил более ста голов за карьеру, некоторые из них были решающими. Он безусловный лидер «Реала» и просто великолепно развитый игрок как технически, так и физически. Не знаю, что ещё нужно для того, чтобы тебя считали лучшим.

Серхио называют грязным игроком? Ну и что? Он победитель. Их не судят. Я не видел, как Рамос ударил локтем Месси в «класико», но в каждом матче бывают такие эпизоды. В конце концов, это футбольный матч, 90 минут битвы. Но когда это время заканчивается, люди возвращаются к нормальной жизни, по которой общество и должно делать выводы о качествах личности.