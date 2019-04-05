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Матерацци: «Серхио Рамос лучше ван Дейка»

вчера, 21:29

Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци назвал лучшего защитника в мире.

Есть много сильных парней. Сейчас, например, выделяется Вирджил ван Дейк, но лучшим я всё равно назову Серхио Рамоса. Здесь вообще не может быть сомнений. Он выиграл три последних Лиги чемпионов, становился чемпионом мира и Европы. Как защитник, забил более ста голов за карьеру, некоторые из них были решающими. Он безусловный лидер «Реала» и просто великолепно развитый игрок как технически, так и физически. Не знаю, что ещё нужно для того, чтобы тебя считали лучшим.

Серхио называют грязным игроком? Ну и что? Он победитель. Их не судят. Я не видел, как Рамос ударил локтем Месси в «класико», но в каждом матче бывают такие эпизоды. В конце концов, это футбольный матч, 90 минут битвы. Но когда это время заканчивается, люди возвращаются к нормальной жизни, по которой общество и должно делать выводы о качествах личности.

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Все комментарии
Тажутин Артур
Тажутин Артур
сегодня в 01:42
И кто это? Игрочишка, который отхватил от Зидана за грязный язык.
Ozabot
Ozabot
   351 / 924
вчера в 23:18
В мире футбола можно бесконечно смотреть на три вещи: как Неймар вращается на газоне, как Кепа унижает Сарри, и как Зидан размазывает многолетнюю репутацию Матерацци одним ударом. При всех своих достижениях, так и вошел в историю как «тот самый итальянец, который отхватил от Зидана».
Еще и книгу написал об этом, подлая душонка.
PITER_1
PITER_1
   196 / 924
вчера в 22:42
а матераци просто подонок
League1
League1
   135 / 924
вчера в 22:16
Мне Рамос нравится. Он много раз выручал Реал в сложных ситуациях, когда необходимо бывало забить гол. И многих футболистов соперников воспитывал на поле. Взять например симуляреса. Он кривляется, корчится от боли, из-за его симуляций удаляют игроков соперника, назначают необоснованные пенальти. Кто его может наказать? Только от Рамоса ждёшь, что он даст ему когда-нибудь по башке, чтобы неповадно было. А меську, типа не симулянта, живущего за счёт симулянтов, кто наказывал? Только Рамос. Остальные все пылинки с него сдувают. Но ещё Пепе ходил по нему, как по куску асфальта. Тоже очень был хороший защитник Реала.
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
   176 / 924
вчера в 22:15
Ван Дайку 27 лет, и это его второй сезон в большом клубе, и да, он хорош.

Но Рамос уже лет 15 где-то играет в Реале, а до этого играл в Севилье, и за все эти годы стабильно выступал и выигрывал трофеи. И про сборную не надо забывать.
Не думаю что правильно их сейчас сравнивать, Рамос в пиковой форме думаю был лучше сегодняшнего Ван Дайка.
dzvinka
dzvinka
   36 / 924
вчера в 22:01
гниль хвалит гниль))) совпадение?
Bezymniy Ispanec
Bezymniy Ispanec
   754 / 924
вчера в 21:57
Это очевидные вещи!!!
Брулин
Брулин
   54 / 924
вчера в 21:53
Ван Дейк куда круче!
particular
particular
   6 / 924
вчера в 21:51
Некоторые заявления игрока с пробитой грудиной..:)))
А в маршрутке, нынче, в споре трёх пенсионеров, всплывали другие фамилии..:))
волгoдoн
волгoдoн
вчера в 21:38
неадекватный корефан алжирского физрука впрягся за симулянта сережу
Рональду мой кумир
Рональду мой кумир
   770 / 924
вчера в 21:32
Рон все равно лучше
Великий Князь
Великий Князь
   15 / 924
вчера в 21:31
Говорит так, как будто спал с обоими. Аха-ха)
Настоящий интераст)
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