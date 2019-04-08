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Каррера: «Я не планировал покупать Рошу в „Спартак“»

сегодня, 11:30

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера вспомнил подробности трансфера в клуб бразильца Педро Роши из «Гремио».

Летом 2017 года я просил купить двух футболистов «Гремио» — их звезду Луана и молодого перспективного форварда Эвертона. Игроков мне рекомендовал известный бразильский агент Жилмар Велоз, мнению которого я доверяю. К сожалению, Луан оказался слишком дорогим, а Эвертона не одобрила селекционная служба «Спартака». И вот, когда за несколько часов до закрытия трансферного окна клуб предложил мне Педро Рошу, я, зная, что впереди у нас длинный и сложный сезон с борьбой на три фронта, согласился. Вице-президент тогда попросил меня, как обычно в таких случаях, подтвердить мое согласие, отправив сообщение президенту, что я и сделал.

Хочу прояснить, что я видел своими глазами сообщение, в котором представитель Педро Роши объявил: отступные игрока по контракту с «Гремио» составляют 8 млн евро. На эту цифру я и давал свое согласие. Ну и был сильно удивлен и расстроен, когда через какое-то время господин Федун сообщил мне, что «Спартак» заплатил за Рошу в два раза больше.

Считается, что «Спартак» потратил на трансфер Роши 12 млн евро. Недавно футболист был отдан «красно-белыми» в аренду «Крузейро».

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Правдин Семён
Правдин Семён
   161 / 965
сегодня в 11:40
Особо никто и не сомневался..
parallels
parallels
   3 / 965
сегодня в 11:37
официальная фотка, между прочим, и текст не я писал - а сами хряки 😅 ахаха!! 😂😂😂
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