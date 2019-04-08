Агент: «„Бока Хуниорс“ и большой французский клуб интересуются Бильей»

Энцо Монтепаоне, агент полузащитника «Милана» Лукаса Бильи, рассказал о вариантах дальнейшего трудоустройства своего клиента.

Все мысли Лукаса только о «Милане», он хочет завершить сезон наилучшим образом.

Это правда, что ко мне обращались из «Бока Хуниорс». Это уже второй раз, но я не думаю, что Билья сейчас может вернуться в Аргентину.

Также мы получили серьезное предложение от большого французского клуба. Я не могу говорить название, но это лучший клуб Лиги 1.

Есть и другие варианты, но сейчас Лукас хочет играть в «Милане». Давайте дождемся конца сезона.