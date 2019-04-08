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Агент: «„Бока Хуниорс“ и большой французский клуб интересуются Бильей»

сегодня, 20:59

Энцо Монтепаоне, агент полузащитника «Милана» Лукаса Бильи, рассказал о вариантах дальнейшего трудоустройства своего клиента.

Все мысли Лукаса только о «Милане», он хочет завершить сезон наилучшим образом.

Это правда, что ко мне обращались из «Бока Хуниорс». Это уже второй раз, но я не думаю, что Билья сейчас может вернуться в Аргентину.

Также мы получили серьезное предложение от большого французского клуба. Я не могу говорить название, но это лучший клуб Лиги 1.

Есть и другие варианты, но сейчас Лукас хочет играть в «Милане». Давайте дождемся конца сезона.

33-летний Билья в текущей кампании забил 1 гол в 14 матчах Серии А. Часть сезона футболист пропустил из-за травмы. 

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obana777
obana777
   178 / 958
сегодня в 21:41
Лучший - это не значит первый.
Cympak-05
Cympak-05 ответил Espana-Deutschland
сегодня в 21:35
А может Сент Этьен. Пока в лиги 1 лучшие они ))). Просто непонятно Зачем он ПСЖ.
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
   764 / 958
сегодня в 21:21
"Я не могу говорить название, но это лучший клуб Лиги 1" - если он и правда так сказал, то, ежу понятно, что речь о ПСЖ
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