Агент: «„Бока Хуниорс“ и большой французский клуб интересуются Бильей»

Энцо Монтепаоне, агент полузащитника «Милана» Лукаса Бильи, рассказал о вариантах дальнейшего трудоустройства своего клиента.
Все мысли Лукаса только о «Милане», он хочет завершить сезон наилучшим образом.
Это правда, что ко мне обращались из «Бока Хуниорс». Это уже второй раз, но я не думаю, что Билья сейчас может вернуться в Аргентину.
Также мы получили серьезное предложение от большого французского клуба. Я не могу говорить название, но это лучший клуб Лиги 1.
Есть и другие варианты, но сейчас Лукас хочет играть в «Милане». Давайте дождемся конца сезона.
33-летний Билья в текущей кампании забил 1 гол в 14 матчах Серии А. Часть сезона футболист пропустил из-за травмы.