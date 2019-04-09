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Источник: «Лосано хочет перейти в МЮ. Его убедил Чичарито»

сегодня, 07:54

Полузащитник ПСВ и сборной Мексики Ирвинг Лосано, скорее всего, продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». 

Источник из окружения 23-летнего хавбека рассказал, что Лосано советовался со своим партнёром по сборной и экс-игроком «красных дьяволов» Хавьером Эрнандесом, который посоветовал Ирвингу переходить в МЮ.

Ирвинг хочет перейти в «Юнайтед». Переход в этот клуб будет таким же серьёзным шагом, каким был бы трансфер в «Реал» или «Барселону». Он разговаривал о МЮ с Чичарито, и тот крайне положительно отозвался о бывшем клубе и сказал Ирвингу непременно идти туда.

Ранее спортивный директор «Пачуки» Марко Гарсес рассказал, что «манкунианцы» интересовались Лосано ещё в период его выступлений за мексиканский клуб.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   170 / 950
сегодня в 09:03
Не самый звездный игрок
Tott_Hot
Tott_Hot
   244 / 950
сегодня в 09:01
В Тоттенхэм бы такое талантище
Red_team
Red_team ответил Болот Сарбанов
   412 / 950
сегодня в 08:54
Не нужен, свои Лингард, Перейра есть. Нужны 2 защитника и сильный форвард.
Ты это серьезно? Лингард один матч феерит - четыре пешеходит, про Перейру вообще молчу, тот дно полное. Мечтаю чтоб Ирвинг перешел, мексикашка очень крут
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   623 / 950
сегодня в 08:30
Не нужен, свои Лингард, Перейра есть. Нужны 2 защитника и сильный форвард.
STVA 1
STVA 1
   121 / 950
сегодня в 08:20
Хороший игрок.
cevin cigan
cevin cigan
   92 / 950
сегодня в 08:00
Если Ман Юнайтед его с детства пасёт,то скорее всего трансфер не за горами.
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