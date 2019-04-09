Источник: «Лосано хочет перейти в МЮ. Его убедил Чичарито»

сегодня, 07:54

Полузащитник ПСВ и сборной Мексики Ирвинг Лосано, скорее всего, продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Источник из окружения 23-летнего хавбека рассказал, что Лосано советовался со своим партнёром по сборной и экс-игроком «красных дьяволов» Хавьером Эрнандесом, который посоветовал Ирвингу переходить в МЮ .

Ирвинг хочет перейти в «Юнайтед». Переход в этот клуб будет таким же серьёзным шагом, каким был бы трансфер в «Реал» или «Барселону». Он разговаривал о МЮ с Чичарито, и тот крайне положительно отозвался о бывшем клубе и сказал Ирвингу непременно идти туда.

Ранее спортивный директор «Пачуки» Марко Гарсес рассказал, что «манкунианцы» интересовались Лосано ещё в период его выступлений за мексиканский клуб.