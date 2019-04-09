Зидан не хочет тратить весь трансферный бюджет «Реала» на Мбаппе

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе вряд ли станет игроком «Реала» этим летом. Как отмечает источник, трансфер 20-летнего француза будет стоить мадридскому клубу около 300 млн евро.

Сообщается, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не хочет тратить весь трансферный бюджет на одного игрока и уже попросил президента клуба Флорентино Переса сосредоточиться на других менее дорогих футболистах, таких как Эден Азар или Поль Погба.

Наиболее оптимальной альтернативой Мбаппе для «Реала» называется форвард «Ливерпуля» Садио Мане. Ожидается, что его переход обойдётся «сливочным» в 150 млн евро, однако британские СМИ утверждают, что «Ливерпуль» не отпустит сенегальца дешевле € 230 млн – суммы отступных, которая якобы прописана в контракте игрока с «мерсисайдцами».

Недавно появился слух о том, что Азар перейдёт из «Челси» в «Реал» за 100 млн фунтов и подпишет шестилетний контракт с «Королевским клубом».