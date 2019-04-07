Смородcкая: «ВАР поможет российскому футболу развиваться»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что систему видеопомощи арбитрам нужно обязательно вводить в чемпионат России.
Ваше отношение к ВАР?
Исключительно положительное. Считаю, надо применять ВАР и в чемпионате страны, а не только в Кубке. Чем скорее – тем лучше!
Как тогда воспринимаете разговоры специалистов, которые считают, что судьи благосклонны к «красно-зеленым»?
После игры с «Краснодаром» я говорила, что вопросы по пенальти есть. Что же касается благосклонности… У нас часто грешат на судей, ищут их благосклонность, объясняя этим результаты. Но здесь есть выход.
Какой?
Вводить ВАР. Эта система все нивелирует. Влияние судей ослабнет. ВАР поможет российскому футболу развиваться, а не стоять на месте!