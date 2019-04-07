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Смородcкая: «ВАР поможет российскому футболу развиваться»

сегодня, 11:12

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что систему видеопомощи арбитрам нужно обязательно вводить в чемпионат России.

Ваше отношение к ВАР?

Исключительно положительное. Считаю, надо применять ВАР и в чемпионате страны, а не только в Кубке. Чем скорее – тем лучше!

Как тогда воспринимаете разговоры специалистов, которые считают, что судьи благосклонны к «красно-зеленым»?

После игры с «Краснодаром» я говорила, что вопросы по пенальти есть. Что же касается благосклонности… У нас часто грешат на судей, ищут их благосклонность, объясняя этим результаты. Но здесь есть выход.

Какой?

Вводить ВАР. Эта система все нивелирует. Влияние судей ослабнет. ВАР поможет российскому футболу развиваться, а не стоять на месте!

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
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сегодня в 11:21
Почему обычные воры и коррупционеры вроде Газзаева, Смородской, Колоскова, которые зашкварились на всю страну своими миллиардными воровствами, так спокойно дают интервью?
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