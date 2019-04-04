РФС финансирует использование VAR в матчах Кубка России

Руководитель проекта по внедрению системы VAR в России Леонид Калошин сообщил, что использование системы в полуфинальных матчах Кубка России «Урал» - «Арсенал» и «Локомотив» - «Ростов» было профинансировано РФС. VAR также будет использован в оставшихся играх Кубка страны и в стыковых матчах за право выступать в элитном дивизионе.
На подготовку и проведение этих девяти матчей было финансирование со стороны Российского футбольного союза. Кубковые матчи и стыковые игры двух лиг находятся в ведомстве РФС.
Они бы ещё гол пересматривали .
С удалением Петруса ЖК Берхамову не увидели , спасибо .
Только там спорных вопросов было не мало других .
Они бы ещё гол пересматривали .
С удалением Петруса ЖК Берхамову не увидели , спасибо .
Только там спорных вопросов было не мало других .