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РФС финансирует использование VAR в матчах Кубка России

вчера, 19:13

Руководитель проекта по внедрению системы VAR в России Леонид Калошин сообщил, что использование системы в полуфинальных матчах Кубка России «Урал» - «Арсенал» и «Локомотив» - «Ростов» было профинансировано РФС. VAR также будет использован в оставшихся играх Кубка страны и в стыковых матчах за право выступать в элитном дивизионе.

На подготовку и проведение этих девяти матчей было финансирование со стороны Российского футбольного союза. Кубковые матчи и стыковые игры двух лиг находятся в ведомстве РФС.

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   38 / 905
вчера в 22:10
Ваш ВАР Тулу насмешил.
Они бы ещё гол пересматривали .
С удалением Петруса ЖК Берхамову не увидели , спасибо .
Только там спорных вопросов было не мало других .
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   155 / 905
вчера в 21:49
Значит опять фердун опять всех купит.
ДАША Д
ДАША Д
   208 / 905
вчера в 20:11
Откуда у РФС столько денег?
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