Силкин: «Игроки „Ливерпуля“ всегда демонстрируют самоотдачу»

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин признался, что будет болеть за «Ливерпуль» в матче против «Порту». Команды сегодня проведут первый поединок в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Проще «Ливерпулю» не будет, потому что это уже четвертьфинальная стадия. Такие матчи, они ведь как кубковые. Очень важно, как команды сыграют первые встречи. Мне бы хотелось, чтобы дальше прошли англичане, потому что очень нравится, как они играют. Команда всегда демонстрирует самоотдачу, получается у нее или нет. Это подкупает. Поэтому фанаты с удовольствием болеют за этот клуб. Плюс исполнители очень хорошие. В этой паре отдам предпочтение «Ливерпулю».