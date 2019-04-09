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Силкин: «Игроки „Ливерпуля“ всегда демонстрируют самоотдачу»

сегодня, 13:49
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб ПортуПорту22:00 Не начался

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин признался, что будет болеть за «Ливерпуль» в матче против «Порту». Команды сегодня проведут первый поединок в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Проще «Ливерпулю» не будет, потому что это уже четвертьфинальная стадия. Такие матчи, они ведь как кубковые. Очень важно, как команды сыграют первые встречи. Мне бы хотелось, чтобы дальше прошли англичане, потому что очень нравится, как они играют. Команда всегда демонстрирует самоотдачу, получается у нее или нет. Это подкупает. Поэтому фанаты с удовольствием болеют за этот клуб. Плюс исполнители очень хорошие. В этой паре отдам предпочтение «Ливерпулю».

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
   919 / 950
сегодня в 14:41
Так они в футбол играют!
Zenit_84
Zenit_84
   91 / 950
сегодня в 14:34
Так и надо
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   31 / 950
сегодня в 13:55
ГЫ-ГЫ
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