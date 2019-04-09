Дюпин: «Когда выбивал мяч, думал, что это может превратиться в ассист»

Вратарь «Анжи» Юрий Дюпин прокомментировал свою голевую передачу в матче 22-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

Когда выбивал мяч, думал, что это может превратиться в ассист. До этого у меня было две предголевые передачи. Когда выбиваю на Понсе, он хорошо цепляется. В прошлом матче он скинул мяч Кулику, и тот отдал ему голевую. В игре с «Оренбургом» после того, как я выбил мяч, мы заработали опасный штрафной и забили. Так что моя голевая передача назревала. За счёт коротких передач у «Анжи» не особо получается переходить из обороны в атаку, а благодаря длинным и борьбе – удаётся.