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Дюпин: «Когда выбивал мяч, думал, что это может превратиться в ассист»

сегодня, 16:33
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Вратарь «Анжи» Юрий Дюпин прокомментировал свою голевую передачу в матче 22-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1). 

Когда выбивал мяч, думал, что это может превратиться в ассист. До этого у меня было две предголевые передачи. Когда выбиваю на Понсе, он хорошо цепляется. В прошлом матче он скинул мяч Кулику, и тот отдал ему голевую. В игре с «Оренбургом» после того, как я выбил мяч, мы заработали опасный штрафной и забили. Так что моя голевая передача назревала. За счёт коротких передач у «Анжи» не особо получается переходить из обороны в атаку, а благодаря длинным и борьбе – удаётся.

Быть первым вратарём, сделавшим голевую передачу в сезоне РПЛ, приятно, но в целом наше положение плачевное, так что большой роли это не сыграло. Много людей поздравило с ассистом в соцсетях: друзья, знакомые. Ещё и одна болельщица приехала на матч с цветами и возле автобуса подарила их, поблагодарив за хороший матч. А я улетал, и возможности взять их не было, поэтому решил опубликовать фото в Инстаграме, а букет передал знакомым.

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сегодня в 16:50
Двое лучших в матче(Дюпин и Понсе)!Удачи парням!
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