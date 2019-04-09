ГлавнаяНовости

РПЛ досрочно выплатила деньги «Анжи» за медиаправа

сегодня, 14:27

Директор РПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев отметил, что лига досрочно выплатила «Анжи» деньги за медиаправа.

РПЛ приняла самое активное участие в том, чтобы выплатить «Анжи» деньги за медиаправа досрочно. Мы сделали все от нас зависящее. Перед стартом следующего сезона РПЛ будет принимать непосредственное участие в лицензировании клубов, внимательно изучать финансовое состояние. Будем в будущем стараться избегать таких ситуаций.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тихонов: «Решил поиграть в футбол»
Сегодня, 15:05 Комментарии4
Мамаев: «К Паку отношения не имею»
Сегодня, 14:51 Комментарии6
Силкин: «„Манчестер Сити“ пройдет „Тоттенхэм“»
Сегодня, 13:53 Комментарии2
Силкин: «Игроки „Ливерпуля“ всегда демонстрируют самоотдачу»
Сегодня, 13:49 Комментарии3
Егоров: «До конца года VAR будет во всех матчах Кубка»
Сегодня, 13:42 Комментарии2
Адвокат объяснил, почему Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами
Сегодня, 13:14 Комментарии9
Обсудить
Все комментарии
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   31 / 950
сегодня в 14:30
ДА КАКИЕ ТАМ МЕДИАПРАВА ? 300 БАКСОВ ИМ КИНУТЬ !
У НИХ В РЕГИОНЕ ЛЮБЯТ СМОТРЕТЬ КАК ВОЛОСАТЫЕ ГОРЦЫ В ОБТЯГИВАЮЩИХ КОСТЮМАХ ОБНИМАЮТСЯ !

ГЫ-ГЫ
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100