РПЛ досрочно выплатила деньги «Анжи» за медиаправа

Директор РПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев отметил, что лига досрочно выплатила «Анжи» деньги за медиаправа.

РПЛ приняла самое активное участие в том, чтобы выплатить «Анжи» деньги за медиаправа досрочно. Мы сделали все от нас зависящее. Перед стартом следующего сезона РПЛ будет принимать непосредственное участие в лицензировании клубов, внимательно изучать финансовое состояние. Будем в будущем стараться избегать таких ситуаций.