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Мамаев: «К Паку отношения не имею»

сегодня, 14:51

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев признал, что нанес побои Виталию Соловчуку. Также футболист заявил, что не участвовал в избиении представителя Минпромторга Дениса Пака.

Предварительного сговора не признаю, из 61 свидетеля нет ни одного, доказывающего этого. Следствие само говорит про неустановленное время и неустановленное место, какой сговор? Побои Соловчуку признаю, но не из хулиганских побуждений. К Паку отношения не имею, я не участвовал в этом эпизоде. По Гайсину не признаю побоев, с учётом очных ставок у него другие повреждения по экспертизе, отличающиеся от судебных.

Напомним, что сегодня все обвиняемые по делу о двух драках в центре Москвы прибыли в суд с вещами.  

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Все комментарии
parallels
parallels
   3 / 950
сегодня в 15:20
61 свидетеля нашли. наверное, целый автобус из тарасовки привезли на суд, и все, как один, хрюкают, что были рядом и всё видели.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   70 / 950
сегодня в 15:18
Мамаева можно оптускать, он чиновника не трогал.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   31 / 950
сегодня в 15:16
ПАША И САША, ИДИТЕ ДОМОЙ, НА СВОБОДУ !
ДСА
ДСА
   171 / 950
сегодня в 15:14
Ну раз не признает - надо ещё посидеть.
161регион
161регион
   49 / 950
сегодня в 15:01
Казань брал,Астрахань брал....Шпака не брал.....)))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   32 / 950
сегодня в 14:56
скоро уже этот цирк закончится?
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