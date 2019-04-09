Мамаев: «К Паку отношения не имею»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев признал, что нанес побои Виталию Соловчуку. Также футболист заявил, что не участвовал в избиении представителя Минпромторга Дениса Пака.

Предварительного сговора не признаю, из 61 свидетеля нет ни одного, доказывающего этого. Следствие само говорит про неустановленное время и неустановленное место, какой сговор? Побои Соловчуку признаю, но не из хулиганских побуждений. К Паку отношения не имею, я не участвовал в этом эпизоде. По Гайсину не признаю побоев, с учётом очных ставок у него другие повреждения по экспертизе, отличающиеся от судебных.