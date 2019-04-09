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Бабаев: «Мы планируем проводить турниры по футболу среди детей»

сегодня, 15:44

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев во время презентации социальной программы «Урок ЦСКА» рассказал о целях этого мероприятия.

В детстве у меня трепет вызывали три профессии: военные, врачи и учителя. Дети — наше будущее. Каждый из нас несёт ответственность за их воспитание. Все знают, что нынешнее поколение может что угодно найти в гугле, но не всегда могут завязать себе шнурки. Сужу по своим детям. В наших силах чуть исправить это. В наших силах мы хотим помочь детям общаться с нашими игроками, посещать экскурсии стадиона, чтобы они общались на спортивные темы.

В детстве нас родители нас еле-еле загоняли домой. Сейчас вытащить детей на улицу — большая проблема. Поэтому хочется, чтобы дети общались о великих спортсменах прошло и настоящего. Сегодня достаточно кумиров. Мы в состоянии приобщить детей к этой области. Да, наша программа это капля в море, но эту красно-синюю каплю дети запомнят навсегда. Хочется, чтобы кумирами ребят были Дасаев, Яшин и так далее.

Мы планируем проводить турниры по футболу среди детей. Мы находимся на начальной стадии осуществления всего этого. Планируем проводить финалы на нашем стадионе с оговоркой, что это будет летом.

Ранее Бабаев рассказал о ситуации с полузащитником команды Николой Влашичем.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
   41 / 954
сегодня в 16:43
Может получится разглядеть молодые таланты на таких турнирах.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   21 / 954
сегодня в 16:43
Одно слово--- БРАВО!!!
Спасибо, пусть это будет начинанием в других клубах России.
drug01
drug01
   124 / 954
сегодня в 16:40
Хорошее дело!
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