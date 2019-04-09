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Адвокат Кокорина: «Пак и певец PSY - одно лицо!»

сегодня, 18:42

Карен Григорян, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, подтвердил, что их друг Александр Протасовицкий сравнивал чиновника Дениса Пака с известным певцом PSY.

Слышал ли я, что Протасовицкий сравнил Пака с великим певцом? Да. Как я отреагировал? Уже не вспомню.

Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова вмешалась в допрос:

Это национальный герой в Корее! Он в Книгу рекордов Гиннесса вошёл. Пак очень похож на него, одно лицо!

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Все комментарии
311
311
   68 / 951
сегодня в 19:50
Тут и до международного скандала недалеко!)
dzvinka
dzvinka
   39 / 951
сегодня в 19:49
п****тый адвокат, наверно и стоит не дешево)))
порт
порт
   560 / 951
сегодня в 19:46
Короче, закроют Пака, и закроют дело.
Морозовский
Морозовский
   22 / 951
сегодня в 19:43
Короче: козлом вырисовывается Саня Протасовицкий отпущения! РЕБЯТА его убедили тащить весь груз не за спасибо!
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   62 / 951
сегодня в 19:32
А может адвокат кокорина еще и стулом пака по голове ударит, чтобы в точности повторить преступление? За сколько корку юриста купили, интересно.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   99 / 951
сегодня в 19:26
Адвокат Коко полный кю, у меня даже слов нет. Такое выражение считается расизмом, особенно в ярость приходят от такой фразы "все азиаты на одно лицо" сами азиаты. Тут недавно азиаты подали жалобу на эпл, из-за распознавания лиц
ДАША Д
ДАША Д
   184 / 951
сегодня в 19:24
Новые факты какие-то.
EAGuar As
EAGuar As
   41 / 951
сегодня в 19:18
Кто это
Klаsse
Klаsse
   182 / 951
сегодня в 19:17
ну кого гаспром какоше мог нанять в адвокаты? только обнаркоманенных шутов)))
a3r3v3
a3r3v3
   786 / 951
сегодня в 19:14
С таким адвокатом Кокорину и пожизненный могут дать
Miaf
Miaf
   103 / 951
сегодня в 19:11
Адвокат Кокорина- новый мем.
Egorium
Egorium ответил Так Себе Аналитик
   63 / 951
сегодня в 19:07
"Пак очень похож на него, одно лицо!" Адвокаты Кокорина начали с того, что не смогли правильно жалобу в ЕСПЧ (который любую фигню принимает) оформить и сказали, что Кокорин направо и налево рефлекторно стулом может любого отоварить, а теперь у них еще "все корейцы на одно лицо". Мне кажется, что их задача - поглубже Кокошу посадить, или не так?
Так их фердун нанял.
4RT
4RT
   304 / 951
сегодня в 18:59
У этих 56ов все азиаты на одно лицо
LOpp
LOpp
   15 / 951
сегодня в 18:51
Хороший адвокат у Кокорина, в музыке разбирается.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   13 / 951
сегодня в 18:50
"Пак очень похож на него, одно лицо!"

Адвокаты Кокорина начали с того, что не смогли правильно жалобу в ЕСПЧ (который любую фигню принимает) оформить и сказали, что Кокорин направо и налево рефлекторно стулом может любого отоварить, а теперь у них еще "все корейцы на одно лицо".

Мне кажется, что их задача - поглубже Кокошу посадить, или не так?
mat73
mat73
   95 / 951
сегодня в 18:50
Стало быть наши герои просто со стулом наперевес бежали к великому певцу, желая просто посидеть рядом и попросить автограф! Но немного не рассчитали свое ускорение (спортсмены же) и не смогли вовремя замедлиться, ну и по инерции стул то и уронили на голову корейцу..
cska1948
cska1948
   67 / 951
сегодня в 18:47
Так за это самое сходство Пак отхватил стулом по голове?
parallels
parallels
   3 / 951
сегодня в 18:47
да все они на одно лицо. как спартачи)
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