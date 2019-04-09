Адвокат Кокорина: «Пак и певец PSY - одно лицо!»

Карен Григорян, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, подтвердил, что их друг Александр Протасовицкий сравнивал чиновника Дениса Пака с известным певцом PSY.
Слышал ли я, что Протасовицкий сравнил Пака с великим певцом? Да. Как я отреагировал? Уже не вспомню.
Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова вмешалась в допрос:
Это национальный герой в Корее! Он в Книгу рекордов Гиннесса вошёл. Пак очень похож на него, одно лицо!
Адвокаты Кокорина начали с того, что не смогли правильно жалобу в ЕСПЧ (который любую фигню принимает) оформить и сказали, что Кокорин направо и налево рефлекторно стулом может любого отоварить, а теперь у них еще "все корейцы на одно лицо".
Мне кажется, что их задача - поглубже Кокошу посадить, или не так?
Адвокаты Кокорина начали с того, что не смогли правильно жалобу в ЕСПЧ (который любую фигню принимает) оформить и сказали, что Кокорин направо и налево рефлекторно стулом может любого отоварить, а теперь у них еще "все корейцы на одно лицо".
Мне кажется, что их задача - поглубже Кокошу посадить, или не так?