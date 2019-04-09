Адвокат Кокорина: «Пак и певец PSY - одно лицо!»

сегодня, 18:42

Карен Григорян, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, подтвердил, что их друг Александр Протасовицкий сравнивал чиновника Дениса Пака с известным певцом PSY.

Слышал ли я, что Протасовицкий сравнил Пака с великим певцом? Да. Как я отреагировал? Уже не вспомню.

Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова вмешалась в допрос: