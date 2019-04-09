Сигурдссон: «Кажется, что вся Исландия сейчас за ЦСКА болеет»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о поддержке «армейцев» в его родной стране, Исландии.
Родители, брат, сестра вместе смотрели игру, а после позвонили мне и по очереди поздравляли. Папа с мамой не только хвалят, но и подсказывают, что нужно улучшить в игре, где стоило раньше отдать передачу, а где – взять инициативу на себя, обыграть один в один. Вроде бы мелочи, но профи — они же бывшие футболисты — на такие вещи обращают внимание.
Мне вообще кажется, что вся Исландия сейчас за ЦСКА болеет (улыбается). Постоянно ощущаю поддержку с родины. Иногда создаётся впечатление, что все газеты и журналы пишут про нас с Магнуссоном. Каждый знакомый просит какой-нибудь сувенир с клубной символикой. Мне не жалко – наоборот, приятно доставлять близким радость.
Напомним, в субботу ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби.
Знакомый конь по бесплатным тикетам на цска ходит,через храм распространяют почему-то,наверное грехи замаливают ))
Знакомый конь по бесплатным тикетам на цска ходит,через храм распространяют почему-то,наверное грехи замаливают ))