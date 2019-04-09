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Сигурдссон: «Кажется, что вся Исландия сейчас за ЦСКА болеет»

сегодня, 17:39

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о поддержке «армейцев» в его родной стране, Исландии.

Родители, брат, сестра вместе смотрели игру, а после позвонили мне и по очереди поздравляли. Папа с мамой не только хвалят, но и подсказывают, что нужно улучшить в игре, где стоило раньше отдать передачу, а где – взять инициативу на себя, обыграть один в один. Вроде бы мелочи, но профи — они же бывшие футболисты — на такие вещи обращают внимание. 

Мне вообще кажется, что вся Исландия сейчас за ЦСКА болеет (улыбается). Постоянно ощущаю поддержку с родины. Иногда создаётся впечатление, что все газеты и журналы пишут про нас с Магнуссоном. Каждый знакомый просит какой-нибудь сувенир с клубной символикой. Мне не жалко – наоборот, приятно доставлять близким радость.

Напомним, в субботу ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби. 

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   5 / 952
сегодня в 18:23
За хрющек африка болеет.
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 952
сегодня в 18:00
Первыми хрюкнули бывшие боровы,ставшие жалкими подсвинками.До чего довёл их политработник Федун! Пора ему "взад",ведь ВВП возрождает институт политработников и ВПА им. ...А кого "...им"-ещё не решили.Я думаю,им.Св.Иоанна Кронштадтского.Можно Б.Н.Ельцина.
Jum13
Jum13 ответил BenderBender
   51 / 952
сегодня в 17:53
Мне за весь российский футбол стыдно) Но за цска особенно
Стыд - это неотъемлемая часть свиного болельщика, это ваше перманентное состояние
spartach n1
spartach n1
   7 / 952
сегодня в 17:52
Наверное надо было гинеру стадио в Исландии строить,здесь лошади мало кому интересны,кроме выкрутасов очкодыра ))
Знакомый конь по бесплатным тикетам на цска ходит,через храм распространяют почему-то,наверное грехи замаливают ))
serh62
serh62 ответил морозз
   59 / 952
сегодня в 17:50
Появилась новая порода исландских жеребцов?
зато свиньи одни и те же....
BenderBender
BenderBender ответил Jum13
   409 / 952
сегодня в 17:47
Мне за весь российский футбол стыдно) Но за цска особенно
Jum13
Jum13
   51 / 952
сегодня в 17:44
О - два свиных флюгера уже тут как тут. Что поделать - ведь в заголовке название самого популярного клуба в России
морозз
морозз
   64 / 952
сегодня в 17:42
Появилась новая порода исландских жеребцов?
BenderBender
BenderBender
   409 / 952
сегодня в 17:41
Стыдно за Исландию.
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