Сигурдссон: «Кажется, что вся Исландия сейчас за ЦСКА болеет»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о поддержке «армейцев» в его родной стране, Исландии.

Родители, брат, сестра вместе смотрели игру, а после позвонили мне и по очереди поздравляли. Папа с мамой не только хвалят, но и подсказывают, что нужно улучшить в игре, где стоило раньше отдать передачу, а где – взять инициативу на себя, обыграть один в один. Вроде бы мелочи, но профи — они же бывшие футболисты — на такие вещи обращают внимание.