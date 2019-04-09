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Шалимов прокомментировал свое решение покинуть «Химки»

сегодня, 16:45

Наставник Игорь Шалимов прокомментировал свой уход с поста главного тренера ФК «Химки».

Я не разделаю ФНЛ и РПЛ от игроков, которые играют там, у меня есть определенные требования к футболистам. Они в любой лиге будут одинаковыми. Когда ты требуешь и потом видишь, что люди с этим не справляются, то я не могу уменьшить свои требования. В тоже время, я понимаю, что игрок выше головы прыгнуть не сможет. Можно сказать, я не справился с тем, что я не смог уменьшить свои требования к футболистам «Химок», я всегда будут требовать так, а в «Химках» я чувствовал, что люди с моими требованиями не справляются.

Мы обсудили все с руководством, и я принял решение написать заявление об уходе из клуба, это мое желание. Если не получается выполнить мои требование, то я решил, что не стоит мучить игроков и себя. Потому что я сильно переживал, как и руководство с футболистами. Попрощался ли я с футболистами? Нет, я не люблю это дело. В «Краснодаре» я тоже не прощался с футболистами, мне эта процедура неприятна. Что им говорить? У меня было время, чтобы меня послушали.

Есть ли разочарование, что попробовал в ФНЛ и так все сложилось? Конечно, есть, но от своих принципов я отступать не буду, я буду двигаться так, как двигался, как мне подсказывает мое видение футбола.

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