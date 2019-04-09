Сигурдссон: «Магнуссону очень понравилось на фанатском секторе ЦСКА»

Исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о том, как его соотечественник, защитник «армейцев» Хордур Магнуссон побывал в фанатском секторе команды. Напомним, оборонец не смог сыграть со «Спартаком» в матче 22-го тура РПЛ из-за мышечного повреждения.
Магнуссону очень понравилось на фанатском секторе ЦСКА. Тем более Хордур не один туда ходил, а вместе со своей и моей девушками. С поля разглядеть их на трибуне было нереально – он потом фотографии показал, как они болели. После такой победы находиться среди болельщиков вдвойне приятно.
Скорее всего не "девушкой", а "девушками".
Скорее всего не "девушкой", а "девушками".