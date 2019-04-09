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Сигурдссон: «Магнуссону очень понравилось на фанатском секторе ЦСКА»

сегодня, 18:04

Исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о том, как его соотечественник, защитник «армейцев» Хордур Магнуссон побывал в фанатском секторе команды. Напомним, оборонец не смог сыграть со «Спартаком» в матче 22-го тура РПЛ из-за мышечного повреждения.

Магнуссону очень понравилось на фанатском секторе ЦСКА. Тем более Хордур не один туда ходил, а вместе со своей и моей девушками. С поля разглядеть их на трибуне было нереально – он потом фотографии показал, как они болели. После такой победы находиться среди болельщиков вдвойне приятно.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   5 / 952
сегодня в 18:25
Наши на фанатской трибуне а хрющи губошлёпа освистывают.
Байкал-38.
Байкал-38.
   37 / 952
сегодня в 18:21
За спартаковским интересней наблюдать, там за Денику Глушакова дерутся, как в школе из-за девчонки! Денска рад, что из-за него мужики дерутся, обещал в баньку победителей пригласить "попарить" друг друга!
cska1948
cska1948
   66 / 952
сегодня в 18:10
"Тем более Хордур не один туда ходил, а вместе со своей и моей девушкой."
Скорее всего не "девушкой", а "девушками".
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