Сигурдссон: «Магнуссону очень понравилось на фанатском секторе ЦСКА»

Исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о том, как его соотечественник, защитник «армейцев» Хордур Магнуссон побывал в фанатском секторе команды. Напомним, оборонец не смог сыграть со «Спартаком» в матче 22-го тура РПЛ из-за мышечного повреждения.

Магнуссону очень понравилось на фанатском секторе ЦСКА . Тем более Хордур не один туда ходил, а вместе со своей и моей девушками. С поля разглядеть их на трибуне было нереально – он потом фотографии показал, как они болели. После такой победы находиться среди болельщиков вдвойне приятно.