Сон принес «Тоттенхэму» победу над «Манчестер Сити»

«Тоттенхэму» удалось обыграть «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Стоит отметить, что во втором тайме нападающий «шпор» Харри Кейн покинул поле из-за травмы, которая может оказаться достаточно серьезной.
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» 1:0 (0:0)
Гол: Сон 78
Нереализованный пенальти: Агуэро 13
«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Эриксен, Уинкс (Ваньяма 81), Сиссоко, Сон, Кейн (Моура 58), Алли (Льоренте 87)
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт, Делф, Гюндоган, Фернандиньо, Давид Сильва (Де Брюйне 89), Марез (Сане 89), Агуэро (Габриэл Жезус 71), Стерлинг
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
Предупреждения: Роуз 12, Ляпорт 28, Марез 59
Судья: Кёйперс Бьорн.
Ответная встреча состоится 17 апреля в Манчестере.
непонятно с какой необходимости или глупости.
Удивительно, сыграть весь чемпионат ровно , мощно , красиво и лишится титула в одном единственном матче. И жди теперь целый год.
непонятно с какой необходимости или глупости.
Удивительно, сыграть весь чемпионат ровно , мощно , красиво и лишится титула в одном единственном матче. И жди теперь целый год.
Против Реала классно сыграли, красивые голы забивали.
Шансы конечно у них есть, но у Юве опыт)
Против Реала классно сыграли, красивые голы забивали.
Шансы конечно у них есть, но у Юве опыт)
Мысли о нескольких трофеях мешают, только такое объяснение. Но в тоже время это ЛЧ и играть должны сильнейшие, это не Кубок Англии и даже не Кубок Лиги где нужна и возможна ротация
Мысли о нескольких трофеях мешают, только такое объяснение. Но в тоже время это ЛЧ и играть должны сильнейшие, это не Кубок Англии и даже не Кубок Лиги где нужна и возможна ротация
Ты списываешь Юве?))
Ты списываешь Юве?))
Но и не сказать, что Сити прям провалился.
Просто в той ситуации, почему то все остановились на мгновение и этим воспользовался Сон. Ну и Эдерсон пропустил под собой.. удар уж точно не был из разряда неберущихся)
Вот в атаке.. да, там все было уныло.
Но и не сказать, что Сити прям провалился.
Просто в той ситуации, почему то все остановились на мгновение и этим воспользовался Сон. Ну и Эдерсон пропустил под собой.. удар уж точно не был из разряда неберущихся)
Вот в атаке.. да, там все было уныло.
С такой обороной.. надежда лишь на нападение)
Привозы обязательно будут, это уже традиция
С такой обороной.. надежда лишь на нападение)
Привозы обязательно будут, это уже традиция
хорошо отпраздновать.
Сон - красавчик.
хорошо отпраздновать.
Сон - красавчик.
Ман. Сити - Тоттенхэм
0 - удары - 0
0 - удары в створ - 0
0 - сэйвы - 0
90 - владение мячом - 10
расстановка 1-10
счёт 0:0
))))))))))))))))))
Ман. Сити - Тоттенхэм
0 - удары - 0
0 - удары в створ - 0
0 - сэйвы - 0
90 - владение мячом - 10
расстановка 1-10
счёт 0:0
))))))))))))))))))