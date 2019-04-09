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Сон принес «Тоттенхэму» победу над «Манчестер Сити»

вчера, 23:55
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«Тоттенхэму» удалось обыграть «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что во втором тайме нападающий «шпор» Харри Кейн покинул поле из-за травмы, которая может оказаться достаточно серьезной.

Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»

«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» 1:0 (0:0)
Гол: Сон 78

Нереализованный пенальти: Агуэро 13

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Эриксен, Уинкс (Ваньяма 81), Сиссоко, Сон, Кейн (Моура 58), Алли (Льоренте 87)
Главный тренер: Почеттино Маурисио.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт, Делф, Гюндоган, Фернандиньо, Давид Сильва (Де Брюйне 89), Марез (Сане 89), Агуэро (Габриэл Жезус 71), Стерлинг
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Предупреждения: Роуз 12, Ляпорт 28, Марез 59

Судья: Кёйперс Бьорн.

Ответная встреча состоится 17 апреля в Манчестере.

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён ответил dzvinka
   181 / 948
сегодня в 00:40
Только победа Ливерпуля не дала взбеситься от результата )
dzvinka
dzvinka ответил Правдин Семён
   35 / 948
сегодня в 00:39
Сон,верни мои деньги!!!))
вово, первое о чем я подумал после финального свистка)))
Roman73
Roman73
   222 / 948
сегодня в 00:38
Гвардьола с перепугу проиграл самому себе,
непонятно с какой необходимости или глупости.
Удивительно, сыграть весь чемпионат ровно , мощно , красиво и лишится титула в одном единственном матче. И жди теперь целый год.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил mortid
   55 / 948
сегодня в 00:37
Купи себе "пекарню" нормальную и интернет.
Если оптоволоконный интернет не интернет, я не знаю что это такое))
Правдин Семён
Правдин Семён
   181 / 948
сегодня в 00:37
Сон,верни мои деньги!!!))
anfield1984
anfield1984 ответил dzvinka
   169 / 948
сегодня в 00:37
Мы не в команде, мы не знаем функциональной готовности игроков. Мы не знаем пульсовой стоимости последних скоростно-силовых тренировок тек, кого он не выпустил в основе. Мы не знаем морального состояния игроков. Мы не знаем частоту сердечных сокращений на разных промежутках матча. Как можно судить, прав он или нет. Мы можем только сесть, пересмотреть матч, внимательно пересмотреть ключевые эпизоды, пять минут что им предшествовало желательно тоже пересмотреть детально и желательно в замедлении, посмотреть как перестраивались линии, как выходили из обороны. Вот когда мы будем обладать всей этой информацией, и если он не прав, тогда и можно будет называть Пепа всеми теми словами, которыми его называют те, кто поддерживает МС. Странно видеть болел Барсы, которые парафинят его почем свет стоит. Ребята, вы когда треббл брали последний раз?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил allemz
   15 / 948
сегодня в 00:35
Да, тебя можно поздравить с победой, с чем и поздравляю.
Шансы примерно равны сейчас. Просто Пеп корону примерил, но на ответный матч у него все игроки, которым он дал отдохнуть, будут в деле. Хотя я, конечно, был бы рад, если бы Пепка вылетел (т.к. он не наравне со всеми играет, я люблю равную борьбу, а не кучу топчиков в одной команде), но мне не кажется пока, что он близок к этому))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил George-CFC
   160 / 948
сегодня в 00:35
Мне просто их футбол симпатичен)
Против Реала классно сыграли, красивые голы забивали.
Шансы конечно у них есть, но у Юве опыт)
dzvinka
dzvinka
   35 / 948
сегодня в 00:34
не ну, концовка открыта для любого исхода, будет интересная ответка, как ни крути.
George-CFC
George-CFC ответил Летучий-Голландец.
   193 / 948
сегодня в 00:33
Люблю болеть за слабых)
George-CFC
George-CFC ответил allemz
   193 / 948
сегодня в 00:32
Воообще вне понимания......... просто ахтунг.
Мысли о нескольких трофеях мешают, только такое объяснение. Но в тоже время это ЛЧ и играть должны сильнейшие, это не Кубок Англии и даже не Кубок Лиги где нужна и возможна ротация
Ice van Reed
Ice van Reed
   55 / 948
сегодня в 00:31
Да норм в все будет 3 матча, один полюбому проиграет, но лучше вначале чем вонце, менять схемы соперник прохавает во втором матче, а тут еще третий работающих схем не более 4х точно на игранных, это не шахматы, скорее шашки, а матчи с ТТХ могут быть травмоопасные
Egorium
Egorium
   64 / 948
сегодня в 00:31
Жаль МС!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил George-CFC
   160 / 948
сегодня в 00:31
Ого))
Ты списываешь Юве?))
allemz
allemz ответил George-CFC
   45 / 948
сегодня в 00:30
Да и игрок запаса/резерва Марез в старте на 1/4 ЛЧ... сомнительная ерунда... конечно мы многого не знаем о состоянии личностных дел в команде, взаимоотношении Тренер-Игрок. Но при прочих равных .. Марез? Серьезно?
Бернарду, который пребывает в наикрутейшей форме оказывается вне заявки...
George-CFC
George-CFC
   193 / 948
сегодня в 00:30
Одно хорошо из этого матча - команда АПЛ в полуфинале ЛЧ) готовься, Аякс.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил George-CFC
   160 / 948
сегодня в 00:30
Тоже верно)
Но и не сказать, что Сити прям провалился.
Просто в той ситуации, почему то все остановились на мгновение и этим воспользовался Сон. Ну и Эдерсон пропустил под собой.. удар уж точно не был из разряда неберущихся)
Вот в атаке.. да, там все было уныло.
George-CFC
George-CFC
   193 / 948
сегодня в 00:29
Да и игрок запаса/резерва Марез в старте на 1/4 ЛЧ... сомнительная ерунда... конечно мы многого не знаем о состоянии личностных дел в команде, взаимоотношении Тренер-Игрок. Но при прочих равных .. Марез? Серьезно?
allemz
allemz ответил ст_прапорщик
   45 / 948
сегодня в 00:27
и вас с победой!
Да, тебя можно поздравить с победой, с чем и поздравляю.
George-CFC
George-CFC ответил Летучий-Голландец.
   193 / 948
сегодня в 00:26
Я точно также сидя на диване рассуждаю. А стоунза в центр, уж было б лучше
George-CFC
George-CFC ответил allemz
   193 / 948
сегодня в 00:26
У Сарри топорнее и скучнее)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил nba05
   160 / 948
сегодня в 00:25
Тоже думаю об этом))
С такой обороной.. надежда лишь на нападение)
Привозы обязательно будут, это уже традиция
allemz
allemz ответил George-CFC
   45 / 948
сегодня в 00:25
Да не, Пепу далеко до такого физручества
Оба играют в тити-76у и одинаково тупят. Так что нет.
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил dzvinka
   87 / 948
сегодня в 00:25
поздравляю с победой, я вот лично не верил что вы чет возьмете в этом матче, настолько что даже впилил денек на это - был не прав) хорошо отпраздновать. Сон - красавчик.
и вас с победой!
George-CFC
George-CFC ответил allemz
   193 / 948
сегодня в 00:24
Да не, Пепу далеко до такого физручества
dzvinka
dzvinka ответил anfield1984
   35 / 948
сегодня в 00:24
Зря вы Гвардиолу ругаете. В Манчестере будет результат, который устроит Сити. Команду подкосил незабитый пенальти. Скорее всего установка была - гол на выезде. Он был уже в руках, но не срослось. А Ттх наоборот заиграл. Такое бывает.
гвардиолу ругаем не зря, не впервые у него эта дичь. А все остальное абсолютно верно.
nba05
nba05 ответил Летучий-Голландец.
   398 / 948
сегодня в 00:24
Это верно. Можно было конечно поставить туда Ляпорта, например) Он хоть и не так хорош в атаке, но в обороне сыграл бы надежнее.. Это я сидя на диване так рассуждаю))
самим бы завтра не отлететь)
dzvinka
dzvinka ответил ст_прапорщик
   35 / 948
сегодня в 00:23
Всех Шпор с победой! НО www.youtube.com/watch?v=NCxX70rUz4A
поздравляю с победой, я вот лично не верил что вы чет возьмете в этом матче, настолько что даже впилил денек на это - был не прав)
хорошо отпраздновать.
Сон - красавчик.
anfield1984
anfield1984
   169 / 948
сегодня в 00:23
Зря вы Гвардиолу ругаете. В Манчестере будет результат, который устроит Сити. Команду подкосил незабитый пенальти. Скорее всего установка была - гол на выезде. Он был уже в руках, но не срослось. А Ттх наоборот заиграл. Такое бывает.
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   87 / 948
сегодня в 00:22
Вот это тот случай, когда жалеешь, что не Жозик у нас работает тренером, статистика в оветке была-бы следующая:
Ман. Сити - Тоттенхэм
0 - удары - 0
0 - удары в створ - 0
0 - сэйвы - 0
90 - владение мячом - 10
расстановка 1-10
счёт 0:0
))))))))))))))))))
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