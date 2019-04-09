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«Ливерпуль» обыграл «Порту» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

вчера, 23:51
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«Ливерпуль» одержал победу над «Порту» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Ответная игра состоится 17 апреля.

Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд

«Ливерпуль» - «Порту» 2:0 (2:0)
Голы: Кейта 5, Роберто Фирмино 26

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Ловрен, Милнер, Александер-Арнольд, Фабиньо, Кейта, Хендерсон, Роберто Фирмино (Старридж 82), Мане (Ориги 73), Салах
Главный тренер: Клопп Юрген.

«Порту»: Касильяс, Фелипе, Габриэль Милитао, Макси Перейра (Andrade dos Santos 77), Торрес (Кошта 73), Данилу, Теллес, Хесус Корона, Тикиньо (Браими 62), Марега, Отавиньо
Главный тренер: Консейсау Сержиу.

Предупреждения: Тикиньо 17, Фелипе 61

Судья: Лаос Матеу.

В параллельном матче «Тоттенхэм» одержал победу над «Манчестер Сити».

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Все комментарии
azkan
azkan ответил Martini_1987
   909 / 948
сегодня в 00:37
С победой, красные! Теперь дело за малым, спокойно обыграть Челси, и двигать добивать португальцев
Спокойно ли? Ливерпуль с победой! Но Челси в лучших традициях даст подножку красным)))
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Steven Gerrard 008
   188 / 948
сегодня в 00:32
Ахаха точно.СПАСИБО ЧТО НАПОМНИЛ.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил fanliverpoolfan
   219 / 948
сегодня в 00:31
👍
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил fanliverpoolfan
   219 / 948
сегодня в 00:30
Ещё отменили чистый гол, забитый Моратой. Протащили Юве, как обычно
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   406 / 948
сегодня в 00:27
Можно было и больше забить, чтобы вообще решить все проблемы, но итак нормально, теперь можно спокойно готовиться к матчу с Челси, в котором нужно побеждать.
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   87 / 948
сегодня в 00:26
Серёжку с победой любимого клуба!))
Serg3.12
Serg3.12
   10 / 948
сегодня в 00:23
С победой всех кто с нами!
Остальные ... в сад!)
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Scuderia Ferrari
   188 / 948
сегодня в 00:23
Забыл добавить , скажите спасибо Кейперсу за левую пеньку в матче с Атлетико.
allemz
allemz
   45 / 948
сегодня в 00:22
Четкая и ожидаемая победа.
Видна рука тренера.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Scuderia Ferrari
   188 / 948
сегодня в 00:19
Побеждали в плей офф?и получали в финалах по самые не могу ахахахаха.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил fanliverpoolfan
   6 / 948
сегодня в 00:17
Ювентус побеждал Реал, Барсу в плей-офф

А ваши короли Порту, Спартаков, Мариборов и прочих "топов")
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Шишанутый
   95 / 948
сегодня в 00:17
Судий помогли Ливеу. Не поставили чистый пенальти в их ворота и не удалили Салаха за грубый фол он там чуть ногу не сломать а судья ноль внимания ну явно заряженый был.
один только клоун с твоего аватора никогда не заряженный
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил NGY
   6 / 948
сегодня в 00:16
Да салах распиаренный отстой вообще.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   847 / 948
сегодня в 00:16
заслуженная победа, без вопросов!
NGY
NGY
   79 / 948
сегодня в 00:15
Салах в игровом эпизоде, прямой ногой мог сломать ногу защитника Порту, но "двойные стандарчики" об этом упорно замалчивают и никто не называет его игру грязной, которая могла привести к серьезной травме соперника.

А когда Салах в игровом эпизоде с Рамосом, коих бывает сотни тысяч в матчах, неудачно упал и повредил плечо, Рамоса готовы были заклевать.

Что ж сейчас молчите, лицемеры.

Ливерпуль с победой.
El Dassory
El Dassory
   556 / 948
сегодня в 00:15
На классе, хотя в Порту надо быть осторожней, раненый зверь двойне опасен.
Dudikoff
Dudikoff ответил dzvinka
   452 / 948
сегодня в 00:12
Все красиво, молодцы, с 3-м голом было бы поуверенней, но не будем наглеть.. лучше быть в тонусе. Весь фокус на игру с Челси!
Главное на 0
dzvinka
dzvinka
   35 / 948
сегодня в 00:09
Все красиво, молодцы, с 3-м голом было бы поуверенней, но не будем наглеть.. лучше быть в тонусе.
Весь фокус на игру с Челси!
Шишанутый
Шишанутый
   33 / 948
сегодня в 00:07
Судий помогли Ливеу. Не поставили чистый пенальти в их ворота и не удалили Салаха за грубый фол он там чуть ногу не сломать а судья ноль внимания ну явно заряженый был.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   196 / 948
сегодня в 00:07
Очень много брака у Ливерпуля. Салах и Фабиньо этим особенно отметились. Зачем торопиться, если у вас не получается? Ну и Ловрен как обычно чуть не привёз гол в свои ворота.
Ливерпуль скорее всего пройдёт дальше, но косячить нужно переставать, если хочется выиграть ЛЧ.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил juvenale
   188 / 948
сегодня в 00:04
А турентус вот не может таких команд выносить без помоши Vara и догов.
AMaaa_777
AMaaa_777
сегодня в 00:03
С победой Ливер и всех его болельщиков!!!!
AMaaa_777
AMaaa_777
сегодня в 00:02
С победой Ливер и всех его болельщиков!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 948
сегодня в 00:02
Ожидаемо вполне!!!
Посмотрим на что Порту сподобится дома??? Но шансы минимальны.
Zab
Zab
   725 / 948
вчера в 23:57
Фух с победой всех 👍👍👍
juvenale
juvenale ответил Klaus-S
   71 / 948
вчера в 23:57
Болельщиков Ливерпуля с победой. Хотелось бы конечно больше голов, но в целом нормальный счет. В Порту можно сыграть на контратаках и забить.
ну с таким соперником второй год подряд,можно было и резерв выпускать
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   160 / 948
вчера в 23:56
Мои поздравления болельщикам красных!
Полдела сделали)
mrkdg
mrkdg ответил fanliverpoolfan
вчера в 23:56
Всех с победой,золотой дубль не за горами!
мечтать не вредно
Klaus-S
Klaus-S
   223 / 948
вчера в 23:54
Болельщиков Ливерпуля с победой. Хотелось бы конечно больше голов, но в целом нормальный счет. В Порту можно сыграть на контратаках и забить.
Martini_1987
Martini_1987
   378 / 948
вчера в 23:54
С победой, красные! Теперь дело за малым, спокойно обыграть Челси, и двигать добивать португальцев
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