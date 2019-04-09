«Ливерпуль» обыграл «Порту» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

«Ливерпуль» одержал победу над «Порту» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Ответная игра состоится 17 апреля.
Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд
«Ливерпуль» - «Порту» 2:0 (2:0)
Голы: Кейта 5, Роберто Фирмино 26
«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Ловрен, Милнер, Александер-Арнольд, Фабиньо, Кейта, Хендерсон, Роберто Фирмино (Старридж 82), Мане (Ориги 73), Салах
Главный тренер: Клопп Юрген.
«Порту»: Касильяс, Фелипе, Габриэль Милитао, Макси Перейра (Andrade dos Santos 77), Торрес (Кошта 73), Данилу, Теллес, Хесус Корона, Тикиньо (Браими 62), Марега, Отавиньо
Главный тренер: Консейсау Сержиу.
Предупреждения: Тикиньо 17, Фелипе 61
Судья: Лаос Матеу.
В параллельном матче «Тоттенхэм» одержал победу над «Манчестер Сити».
Остальные ... в сад!)
Остальные ... в сад!)
Видна рука тренера.
Видна рука тренера.
А ваши короли Порту, Спартаков, Мариборов и прочих "топов")
А ваши короли Порту, Спартаков, Мариборов и прочих "топов")
А когда Салах в игровом эпизоде с Рамосом, коих бывает сотни тысяч в матчах, неудачно упал и повредил плечо, Рамоса готовы были заклевать.
Что ж сейчас молчите, лицемеры.
Ливерпуль с победой.
А когда Салах в игровом эпизоде с Рамосом, коих бывает сотни тысяч в матчах, неудачно упал и повредил плечо, Рамоса готовы были заклевать.
Что ж сейчас молчите, лицемеры.
Ливерпуль с победой.
Весь фокус на игру с Челси!
Весь фокус на игру с Челси!
Ливерпуль скорее всего пройдёт дальше, но косячить нужно переставать, если хочется выиграть ЛЧ.
Ливерпуль скорее всего пройдёт дальше, но косячить нужно переставать, если хочется выиграть ЛЧ.
Посмотрим на что Порту сподобится дома??? Но шансы минимальны.
Посмотрим на что Порту сподобится дома??? Но шансы минимальны.
Полдела сделали)
Полдела сделали)