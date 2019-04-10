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Теллес: «В прошлом раунде мы тоже проиграли первый матч, но прошли дальше»

сегодня, 01:18
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб ПортуПортуМатч завершен

Защитник «Порту» Алекс Теллес прокомментировал гостевое поражение своей команды от «Ливерпуля» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:2). В 1/8 финала португальский клуб уступил в первом матче «Роме» (1:2), но смог одолеть соперника в овертайме ответной встречи (3:1).

Этот результат не назовёшь положительным, но он оставляет нам шансы. Это не то, чего мы хотели, но мы показали, что можем достойно выглядеть в гостях у такого сильного соперника. Мы знали, с какими трудностями нам предстоит столкнуться.

Мы покидаем поле с сожалением, но мы всё ещё живы. В прошлом круге «Порту» тоже проиграл первый матч, но смог перевернуть ход поединка в ответной встрече. Мы никогда не перестаём верить в себя и будем сражаться до последнего, что, как правило, и происходит на нашем стадионе.

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