Теллес: «В прошлом раунде мы тоже проиграли первый матч, но прошли дальше»

Защитник «Порту» Алекс Теллес прокомментировал гостевое поражение своей команды от «Ливерпуля» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:2). В 1/8 финала португальский клуб уступил в первом матче «Роме» (1:2), но смог одолеть соперника в овертайме ответной встречи (3:1).

Этот результат не назовёшь положительным, но он оставляет нам шансы. Это не то, чего мы хотели, но мы показали, что можем достойно выглядеть в гостях у такого сильного соперника. Мы знали, с какими трудностями нам предстоит столкнуться.

Мы покидаем поле с сожалением, но мы всё ещё живы. В прошлом круге «Порту» тоже проиграл первый матч, но смог перевернуть ход поединка в ответной встрече. Мы никогда не перестаём верить в себя и будем сражаться до последнего, что, как правило, и происходит на нашем стадионе.