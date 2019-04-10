ГлавнаяНовости

Сон: «В противостоянии с „Манчестер Сити“ еще ничего не решено»

сегодня, 00:58
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Автор единственного гола в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» Хын-Мин Сон поделился впечатлениями от победы.

Забить первый гол в Лиге чемпионов на новом стадионе «Тоттенхэма» - это нечто особенное. Важнее всего то, что мы одержали вторую победу подряд, и особенно важно, что сохранили ворота на замке.

Льорис невероятным образом отразил пенальти. Мы и раньше говорили, что он один из самых лучших и важных игроков для нас, он зарядил нас энергией. После такого футболисты действуют увереннее.

В Лиге чемпионов играть приходится два матча - дома и на выезде. Так что ничего еще не решено. В ответной игре биться придется еще отчаянней. Все игроки должны четко осознать, что мы здесь должны сделать.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Консейсау: «„Порту“ нужен полный „Драгау“. Это ещё не конец»
Сегодня, 01:53 Комментарии0
Теллес: «В прошлом раунде мы тоже проиграли первый матч, но прошли дальше»
Сегодня, 01:18 Комментарии1
Почеттино: «Это была невероятная игра»
Сегодня, 00:50 Комментарии0
Ван Дейк: «Все нападающие, против которых я сейчас играю, сильны»
Сегодня, 00:44 Комментарии1
Клопп: «2:0 - очень хороший результат»
Сегодня, 00:38 Комментарии2
Гвардиола: «Результат не самый лучший»
Сегодня, 00:32 Комментарии7
Обсудить
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 947
сегодня в 01:15
Шпоры молодцы!!! Но почему то кажется, что МС дома добьется нужного результата?!?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100