Сон: «В противостоянии с „Манчестер Сити“ еще ничего не решено»

Автор единственного гола в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» Хын-Мин Сон поделился впечатлениями от победы.

Забить первый гол в Лиге чемпионов на новом стадионе «Тоттенхэма» - это нечто особенное. Важнее всего то, что мы одержали вторую победу подряд, и особенно важно, что сохранили ворота на замке.

Льорис невероятным образом отразил пенальти. Мы и раньше говорили, что он один из самых лучших и важных игроков для нас, он зарядил нас энергией. После такого футболисты действуют увереннее.

В Лиге чемпионов играть приходится два матча - дома и на выезде. Так что ничего еще не решено. В ответной игре биться придется еще отчаянней. Все игроки должны четко осознать, что мы здесь должны сделать.