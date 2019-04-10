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Веденеев: «В таком составе у „Спартака“ никаких перспектив»

сегодня, 09:20

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев оценил расстановку сил вверху турнирной таблицы РПЛ.

Если «Зенит» сыграет вничью с двумя конкурентами - «Краснодаром» и ЦСКА, и не допустит в остальных шести встречах недооценки соперников, среди которых вообще не вижу «Зениту» равных, то команда финиширует первой.

Уже позади матчи со «Спартаком» и «Локомотивом», на которые московские клубы делали важную ставку. Но в обеих встречах победить они не смогли. Вообще, глядя на четвёрку конкурентов «Зенита», можно сказать, что только «Краснодар» способен замахнуться на Лигу чемпионов.

«Спартак» плохо играет. В таком составе у этой команды нет никаких перспектив. У «Локомотива» похожая ситуация. В команде много возрастных футболистов, которые утратили спортивную мотивацию в её самых высших проявлениях, а игроков молодых вроде братьев Миранчуков, которые должны компенсировать эту проблему, - недостаточно. Иногда создаётся впечатление, что Юрий Сёмин только силой своего характера заставляет подопечных прессинговать, и только благодаря ему «Локомотив» ещё на что-то претендует.

«Краснодар», ЦСКА и «Зенит» в равной степени достойны завоевать путёвки в Лигу чемпионов. У всех трёх команд есть свои плюсы. По зрелищности «Краснодар» куда привлекательней, чем ЦСКА, зациклившийся на оборонительных действиях со своей схемой «5-3-2». Вот только эта схема - не для творческого футбола.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
   445 / 956
сегодня в 10:06
глупые рассуждения Зениту ещё ехать в Ростов и Грозный и там точно потеряют очки
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   27 / 956
сегодня в 10:05
У спартака их и раньше никогда не было, а если его и вытаскивали в еврокубки, то неизменно это заканчивалось провалом и позором для страны.
cska plus
cska plus
   5 / 956
сегодня в 10:03
Чтобы у спартака была перспектива, надо, чтобы безбородов и лапочкин всегда были в основе.
Jum13
Jum13 ответил cska1948
   44 / 956
сегодня в 09:59
Главное, что вы, в Тарасовке, знаете своих "героев" по именам и фамилиям.
И объёму бака )))
cska1948
cska1948 ответил Т34
   66 / 956
сегодня в 09:49
ЦCКА навсегда Сегодня 06:26 Слабый клуб пищевик только за счет судей так высоко в таблице! ________________________________________________________ Лапочкина забыл указать. Прокол!
Главное, что вы, в Тарасовке, знаете своих "героев" по именам и фамилиям.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   32 / 956
сегодня в 09:48
Любая команда может потерять очки с любым соперником. Сейчас уровень соперников в РПЛ выровнялся в сравнении с прошлыми сезонами. Тут нет своих ПСЖ и Барселон. Еще 8 туров играть, рано делать прогнозы. Думаю, будет жесткая борьба до последних туров. Не исключаю, что и чемпиона можем узнать только в последнем туре.
Узб@гоеный
Узб@гоеный
   58 / 956
сегодня в 09:45
При любом раскладе у тарасовских нет перспектив выше 6 места.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 956
сегодня в 09:44
Судейско мазутный проект одним словом. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 956
сегодня в 09:43
Понабрали свиньи неликвида во главе с физруком. Гыгыгы
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   896 / 956
сегодня в 09:40
А Зениту есть, что делать в Лиге Чемпионов с его составом ? А Краснодару ? Коней мы уже там видели.
Байкал-38
Байкал-38
   33 / 956
сегодня в 09:36
Перспективы есть, но они все печальные для Спартака и очень радостные для всей страны, кроме Тарасовки!
Т34
Т34
   55 / 956
сегодня в 09:35
ЦCКА навсегда

Сегодня 06:26
Слабый клуб пищевик только за счет судей так высоко в таблице!
________________________________________________________

Лапочкина забыл указать. Прокол!
Jum13
Jum13
   44 / 956
сегодня в 09:31
Как это никаких? А присоединиться к спартаку-2?
sir_Alex
sir_Alex
   60 / 956
сегодня в 09:26
С таким собственником у "Спартака" нет никаких перспектив. И полтора десятка лет тому доказательство.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 956
сегодня в 09:26
Слабый клуб пищевик только за счет судей так высоко в таблице!
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