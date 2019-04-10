Веденеев: «В таком составе у „Спартака“ никаких перспектив»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев оценил расстановку сил вверху турнирной таблицы РПЛ .

Если «Зенит» сыграет вничью с двумя конкурентами - «Краснодаром» и ЦСКА , и не допустит в остальных шести встречах недооценки соперников, среди которых вообще не вижу «Зениту» равных, то команда финиширует первой.

Уже позади матчи со «Спартаком» и «Локомотивом», на которые московские клубы делали важную ставку. Но в обеих встречах победить они не смогли. Вообще, глядя на четвёрку конкурентов «Зенита», можно сказать, что только «Краснодар» способен замахнуться на Лигу чемпионов.

«Спартак» плохо играет. В таком составе у этой команды нет никаких перспектив. У «Локомотива» похожая ситуация. В команде много возрастных футболистов, которые утратили спортивную мотивацию в её самых высших проявлениях, а игроков молодых вроде братьев Миранчуков, которые должны компенсировать эту проблему, - недостаточно. Иногда создаётся впечатление, что Юрий Сёмин только силой своего характера заставляет подопечных прессинговать, и только благодаря ему «Локомотив» ещё на что-то претендует.