Веденеев: «В таком составе у „Спартака“ никаких перспектив»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев оценил расстановку сил вверху турнирной таблицы РПЛ.
Если «Зенит» сыграет вничью с двумя конкурентами - «Краснодаром» и ЦСКА, и не допустит в остальных шести встречах недооценки соперников, среди которых вообще не вижу «Зениту» равных, то команда финиширует первой.
Уже позади матчи со «Спартаком» и «Локомотивом», на которые московские клубы делали важную ставку. Но в обеих встречах победить они не смогли. Вообще, глядя на четвёрку конкурентов «Зенита», можно сказать, что только «Краснодар» способен замахнуться на Лигу чемпионов.
«Спартак» плохо играет. В таком составе у этой команды нет никаких перспектив. У «Локомотива» похожая ситуация. В команде много возрастных футболистов, которые утратили спортивную мотивацию в её самых высших проявлениях, а игроков молодых вроде братьев Миранчуков, которые должны компенсировать эту проблему, - недостаточно. Иногда создаётся впечатление, что Юрий Сёмин только силой своего характера заставляет подопечных прессинговать, и только благодаря ему «Локомотив» ещё на что-то претендует.
«Краснодар», ЦСКА и «Зенит» в равной степени достойны завоевать путёвки в Лигу чемпионов. У всех трёх команд есть свои плюсы. По зрелищности «Краснодар» куда привлекательней, чем ЦСКА, зациклившийся на оборонительных действиях со своей схемой «5-3-2». Вот только эта схема - не для творческого футбола.
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Слабый клуб пищевик только за счет судей так высоко в таблице!
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Лапочкина забыл указать. Прокол!
Сегодня 06:26
Слабый клуб пищевик только за счет судей так высоко в таблице!
________________________________________________________
Лапочкина забыл указать. Прокол!