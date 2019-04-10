Вратарь «Ротора»: «Есть шанс зацепиться за „стыки“»

Голкипер «Ротора» Мирослав Лобанцев поделился ожиданиями от матча 31-го тура ФНЛ с «Нижним Новгородом», который может стать определяющим для волгоградцев в борьбе за повышение в классе.
«Ротор» после 30 туров ФНЛ занимает 10-е место, однако от зоны стыковых матчей за право выхода в РПЛ команду отделяет 7 очков.
Мы все понимаем. Шанс зацепиться за «стыки» есть. С одной стороны, каждый говорит: «Не надо думать о таблице». С другой — подсознательно все равно думаешь. У нас и раньше была задача подняться как можно выше, но сейчас ситуация сложилась таким образом, что появился конкретный ориентир.
«Нижний Новгород» — серьезный соперник. Посмотрите на состав: Сапета, Давыдов, Игнатович, Салугин, Делькин… Все прошли Премьер-Лигу. Но в ФНЛ вообще нет проходных матчей. Тот же «Зенит-2» вроде бы на последнем месте, там обкатываются молодые ребята, однако разве кто-то может с ними заранее записать себе три очка? Одних укусили, с другими вничью сыграли…
ФНЛ — реально тяжелый турнир без ярких фаворитов. Ну, может, «Тамбов» немножко выделяется, но они тоже по пятерке никому не грузят. И с ними можно играть.