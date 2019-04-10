Вратарь «Ротора»: «Есть шанс зацепиться за „стыки“»

сегодня, 09:50

Голкипер «Ротора» Мирослав Лобанцев поделился ожиданиями от матча 31-го тура ФНЛ с «Нижним Новгородом», который может стать определяющим для волгоградцев в борьбе за повышение в классе.

«Ротор» после 30 туров ФНЛ занимает 10-е место, однако от зоны стыковых матчей за право выхода в РПЛ команду отделяет 7 очков.