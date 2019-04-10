ГлавнаяНовости

Вратарь «Ротора»: «Есть шанс зацепиться за „стыки“»

сегодня, 09:50
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород-:-Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор13.04.2019 в 15:00 Не начался

Голкипер «Ротора» Мирослав Лобанцев поделился ожиданиями от матча 31-го тура ФНЛ с «Нижним Новгородом», который может стать определяющим для волгоградцев в борьбе за повышение в классе.

«Ротор» после 30 туров ФНЛ занимает 10-е место, однако от зоны стыковых матчей за право выхода в РПЛ команду отделяет 7 очков.

Мы все понимаем. Шанс зацепиться за «стыки» есть. С одной стороны, каждый говорит: «Не надо думать о таблице». С другой — подсознательно все равно думаешь. У нас и раньше была задача подняться как можно выше, но сейчас ситуация сложилась таким образом, что появился конкретный ориентир.

«Нижний Новгород» — серьезный соперник. Посмотрите на состав: Сапета, Давыдов, Игнатович, Салугин, Делькин… Все прошли Премьер-Лигу. Но в ФНЛ вообще нет проходных матчей. Тот же «Зенит-2» вроде бы на последнем месте, там обкатываются молодые ребята, однако разве кто-то может с ними заранее записать себе три очка? Одних укусили, с другими вничью сыграли

ФНЛ — реально тяжелый турнир без ярких фаворитов. Ну, может, «Тамбов» немножко выделяется, но они тоже по пятерке никому не грузят. И с ними можно играть.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Агент: «В футбольном плане Украина убегает от нас семимильными шагами»
Сегодня, 09:59 Комментарии4
Веденеев: «В таком составе у „Спартака“ никаких перспектив»
Сегодня, 09:20 Комментарии16
Наумов: «Не вспомню хотя бы один сезон без скандала в „Спартаке“»
Сегодня, 08:40 Комментарии15
Селюк: «В „Зените“ много лишних пассажиров»
Сегодня, 08:29 Комментарии12
Колобков: «Я очень осторожно подхожу ко всем нововведениям в футболе»
Вчера, 23:42 Комментарии4
Ловчев - о Кокорине и Мамаеве: «Над другими бы так не издевались»
Вчера, 23:23 Комментарии15
Обсудить
Все комментарии
1 команда
1 команда
   46 / 956
сегодня в 10:03
Удачи Ротору!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100