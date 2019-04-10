Фанаты «Аякса» запускали фейерверки и не давали спать игрокам «Юве»

Болельщики «Аякса» постарались устроить для игроков «Ювентуса» шумную ночь. Накануне первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Амстердаме голландские болельщики принялись запускать фейерверки перед отелем, где остановилась туринская команда.
Встреча состоится сегодня в 22:00 мск на «Йохан Кройф Арене».
Once again Ajax fans have lit up fireworks outside the hotel of the opponent the night before our Champions League clash, just like they did vs Real Madrid.— AFC Ajax 💫 (@TheEuropeanLad) 10 апреля 2019 г.
This has no class. pic.twitter.com/4VdioNNr0i
Напомним, ранее поклонники «Аякса» также запускали фейерверки перед домашним матчем с «Реалом».
В нормальном отеле и не заметишь проделок этих дурачков!
В нормальном отеле и не заметишь проделок этих дурачков!
Групповой раунд ЛЧ Ливерка - Наполи (Скомина убивает Наполи)
Вчера тоже судейка сделал игру)))
Пора их вместе с бурсой из еврокубков исключить.
Групповой раунд ЛЧ Ливерка - Наполи (Скомина убивает Наполи)
Вчера тоже судейка сделал игру)))
Пора их вместе с бурсой из еврокубков исключить.
Ты зришь в корень, Костя!!!
Ты зришь в корень, Костя!!!
Аякс уважаемый клуб, их не за что на кол.)
Аякс уважаемый клуб, их не за что на кол.)
Уже издал указ: ,,На кол!!!»??
Уверен за тобой Дело не заржавеет,))))
Уже издал указ: ,,На кол!!!»??
Уверен за тобой Дело не заржавеет,))))