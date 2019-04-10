ГлавнаяНовости

Фанаты «Аякса» запускали фейерверки и не давали спать игрокам «Юве»

сегодня, 18:48
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус22:00 Не начался

Болельщики «Аякса» постарались устроить для игроков «Ювентуса» шумную ночь. Накануне первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Амстердаме голландские болельщики принялись запускать фейерверки перед отелем, где остановилась туринская команда.

Встреча состоится сегодня в 22:00 мск на «Йохан Кройф Арене».

Напомним, ранее поклонники «Аякса» также запускали фейерверки перед домашним матчем с «Реалом».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Два болельщика «Зенита» получили запрет на посещение матчей
Вчера, 14:17 Комментарии16
По итогам матча «Спартак» - ЦСКА задержано 182 человека
Вчера, 14:10 Комментарии24
На матче «Локомотив» - «Зенит» ожидается до 22 тыс. зрителей
07 апреля Комментарии20
Фанаты «Интера» протестуют против Икарди: «Мауро вырыл себе могилу»
06 апреля Комментарии10
20 тыс. зрителей ожидается на матче «Локомотив» - «Зенит»
05 апреля Комментарии22
Фан-клуб «Спартака» - о Кокорине: «Мы не поддерживаем преступников»
04 апреля Комментарии37
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответил parallels
   42 / 963
сегодня в 19:21
голландцы, красно-белые, пронесли пиротехнику. меня терзают смутные сомнения, кто бы это мог быть
Фанатам Зенита в проноске пиротехники, в мире нет равных xD
barcamilan
barcamilan
   582 / 963
сегодня в 19:15
хитрые лисы
Levadia
Levadia
сегодня в 19:13
Посмотрим,что это даст голландцам на поле.
В нормальном отеле и не заметишь проделок этих дурачков!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил parallels
   100 / 963
сегодня в 19:12
голландцы, красно-белые, пронесли пиротехнику. меня терзают смутные сомнения, кто бы это мог быть
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   220 / 963
сегодня в 19:11
Я считаю Аякс победит с минимальным счетом
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Vladimir808
   403 / 963
сегодня в 19:11
Думаю очень хороший, интересный футбол увидим в этой паре. Молодость, напор, скорость, техника у Аякса, против опыта, жесткости и хитрости у Турина. Скучно не будет точно!!!
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       100 / 963
    сегодня в 19:10
    А Кристинке очередной марокканец спать не давал.
    parallels
    parallels
       3 / 963
    сегодня в 19:10
    голландцы, красно-белые, пронесли пиротехнику. меня терзают смутные сомнения, кто бы это мог быть
    Vladimir808
    Vladimir808 ответил Князю бан по барабану
       344 / 963
    сегодня в 19:09
    Думаю очень хороший, интересный футбол увидим в этой паре. Молодость, напор, скорость, техника у Аякса, против опыта, жесткости и хитрости у Турина. Скучно не будет точно!!!
    No problem
    No problem
       128 / 963
    сегодня в 19:05
    Бараны.
    Князю бан по барабану
    Князю бан по барабану ответил juvenale
       403 / 963
    сегодня в 19:04
    речь вроде не о Ливерпульле и его скоминах,п после вчерашнего судейства вообще в тряпочку молчать нужно
      Vladimir808
      Vladimir808 ответил Князю бан по барабану
         344 / 963
      сегодня в 19:03
      Аха ха ха!)))))
      Ты зришь в корень, Костя!!!
      Князю бан по барабану
      Князю бан по барабану ответил LOpp
         403 / 963
      сегодня в 19:01
      На войне все средства хороши.
      Так то оно так, но не судят только победителей. А проигравшие своё получат))
      juvenale
      juvenale ответил dzvinka
         71 / 963
      сегодня в 19:01
      и что это даст? им бы так под отелем с судьями и работниками ВАР покутить... а игрокам кабинентуса по барабану этот салют - спят бухие старики))
      речь вроде не о Ливерпульле и его скоминах,п после вчерашнего судейства вообще в тряпочку молчать нужно
      Князю бан по барабану
      Князю бан по барабану ответил Vladimir808
         403 / 963
      сегодня в 19:01
      Хулиганов которые шумели,)))
        Vladimir808
        Vladimir808 ответил Князю бан по барабану
           344 / 963
        сегодня в 19:00
        Хулиганов которые шумели,)))
        LOpp
        LOpp
           16 / 963
        сегодня в 18:59
        На войне все средства хороши.
        Князю бан по барабану
        Князю бан по барабану ответил Vladimir808
           403 / 963
        сегодня в 18:59
        Салют, Костя!!! Уже издал указ: ,,На кол!!!»?? Уверен за тобой Дело не заржавеет,))))
        Привет, Володя.
        Аякс уважаемый клуб, их не за что на кол.)
        dzvinka
        dzvinka
           27 / 963
        сегодня в 18:58
          Vladimir808
          Vladimir808 ответил Князю бан по барабану
             344 / 963
          сегодня в 18:58
          Салют, Костя!!!
          Уже издал указ: ,,На кол!!!»??
          Уверен за тобой Дело не заржавеет,))))
          Vladimir808
          Vladimir808
             344 / 963
          сегодня в 18:56
          Это они КриРо приветствовали, любимца голландской публики.))
          Князю бан по барабану
          Князю бан по барабану
             403 / 963
          сегодня в 18:53
          А сегодня сами спать не будут. Аха-ха)
          Игорь Погорелов
          Игорь Погорелов
             195 / 963
          сегодня в 18:50
          Хулиганы
          дурман
          дурман
             285 / 963
          сегодня в 18:49
          🤣🤣🤣🤣
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100