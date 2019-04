Фанаты «Аякса» запускали фейерверки и не давали спать игрокам «Юве»

Болельщики «Аякса» постарались устроить для игроков «Ювентуса» шумную ночь. Накануне первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Амстердаме голландские болельщики принялись запускать фейерверки перед отелем, где остановилась туринская команда.

Встреча состоится сегодня в 22:00 мск на «Йохан Кройф Арене».

Once again Ajax fans have lit up fireworks outside the hotel of the opponent the night before our Champions League clash, just like they did vs Real Madrid.



This has no class. pic.twitter.com/4VdioNNr0i