Глава Ла Лиги Тебас сорвал трансфер каталонцев. «Барселона» – жертва футбольной политики

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09 июля 2025, 10:14

Настоящий детектив в Испании.

Президента Ла Лиги обвинили в помощи «Атлетику»

Президенты «Реала» и «Барселоны» не любят главу Ла Лиги Тебаса. Чиновник хочет быть лидером в испанском футболе. Хавьер старается создать систему, где Перес и Лапорта не управляют всеми остальными клубами. У этих господ много секретов, они всегда норовят написать законы под себя. Тебас ведет хитрую борьбу с менеджерами «Реала» и «Барселоны». И новый скандал вспыхнул после срыва трансфера игрока сборной Испании Уильямса в каталонский клуб.

Стороны договорились, а дальше президент «Атлетика» Уриарте наведался в офис Тебаса. Как утверждает один из юристов и директор школы подготовки тренеров Мигель Галан, на встрече присутствовали также баскские журналисты. Участники обсуждали не рецепт паленого чизкейка, а реальное финансовое состояние «Барселоны». Тебас, если верить источнику, раскрыл Хону Уриарте выводы аудиторов о серьезных проблемах клуба из Каталонии и вручил козыри.

В «Атлетике» убедили агента Уильямса, что «Барселона» не сможет зарегистрировать его трансфер. Тебас открыто заявил, что по состоянию на сегодня у каталонцев нет возможности осуществить крупную сделку. Уильямс разочаровался в честности Лапорты. Игрок потребовал добавить в контракт с «Барселоной» пункт о сумме выкупа, если его не смогут включить в заявку. Каталонцы отказались, ведь их могли обвинить в планировании трансферной аферы.

Сначала шел бы выкуп контракта Уильямса у «Атлетика» за фиксированные деньги, а затем продажа игрока условной «Баварии» ради прибыли. За схемы с завышением стоимости и серию перепродаж между клубами «Барселону» на днях наказали представители УЕФА . Клуб оштрафовали на 15 млн евро, а если не откажутся от махинаций, то добавят ещё 45 млн евро. К штрафу добавился отказ Уильямса, Николас подписал контракт с «Атлетиком» ещё на 10 сезонов.

У Тебаса была причина подыграть клубу из Бильбао

Дело не в личной неприязни, а в большой футбольной политике. Президент Тебас помогал «Реалу» и «Барселоне». Фанаты этих клубов думают, что мир вертится вокруг древнего соперничества. На самом деле всё сложнее. Финансовый успех Ла Лиги зависит от независимости органов контроля. Тебас в основном не нравится испанской публике, но Хавьер умеет заставить президентов «Реала» и «Барселоны» следить за финансами их клубов.

С начала года каталонцы выполняют одно из главных правил УЕФА , поэтому им разрешены трансферы. С регистрацией новичков ситуация хуже. Лапорта не продал часть игроков, вроде тер Штегена и Араухо. Возникла коллизия. «Барселоне» открыта дорога к правилу «1 на 1». Каждый евро, сэкономленный на зарплате ушедшего футболиста и заработанный на его трансфере, можно вложить в новичка, а не отправлять кредиторам, как делают постоянно.

И одновременно Лапорту поймали на махинациях не только с трансферами – отсюда штраф УЕФА , но также с продажей воздуха на новом «Камп Ноу». Клуб включил в доходы деньги за продажу прав на ложи для почетных гостей, но юристы из УЕФА не согласились с Лапортой. Нельзя считать доходом этого сезона то, чего пока нет физически – самих лож в эксплуатации. Именно эту информацию Тебас передал президенту «Атлетика» из Бильбао.

У «Барселоны» по-прежнему огромные долги, а трансферное положение меняется. Всё зависит от графика погашения задолженностей. Уильямса не могли зарегистрировать без заметных продаж, вроде трансфера Гави с немедленными выплатами покупателем. Но зачем Тебас рисковал нарваться на судебный иск, разглашая финансовые показатели «Барселоны» третьей стороне? Оказывается, причиной является борьба в Исполнительном комитете.

У «Барселоны» проблемы со всеми новыми трансферами

Исполнительный комитет – управляющий орган в Ла Лиге. Там руководство организации и представители шести клубов. Хотя закон не запрещает включать людей из Сегунды, вылет «Леганеса» во второй дивизион повлечет перестановки. Тебас хочет провести в комитет «Атлетик» из Бильбао. Также Хавьер мечтает убрать «Реал Мадрид», а «Барселоны» уже нет в этом органе управления. Стратегически президент Ла Лиги действует грамотно и верно.

У Переса и Лапорты слишком много власти, их клубы всегда спасут при необходимости, без них нет Ла Лиги. А для защиты остальных команд от финансовой катастрофы важно, чтобы управляли не «Реал» и «Барселона». Когда бывшим директорам каталонцев дали слишком много свободы, то у клуба накопились гигантские долги. Поскольку вылетели команды, которые голосовали за «Бетис» и «Реал» на выборах в Исполнительный комитет, то всё меняется.

«Атлетик» в прошлом был представлен в комитетах Ла Лиги, но затем их покровитель Рубиалес, бывший глава Федерации футбола Испании, потерял должность после скандала о сексуальных домогательствах. Теперь люди из Бильбао хотят вернуться в органы власти. Они уже помогли Тебасу на голосовании против вице-президента женской лиги. «Барселона» оказалась в центре политической борьбы, а фанаты просят клуб подать в суд на босса Ла Лиги.

Юристы сомневаются. Президент Ла Лиги мог нарушить правила организации, показав аудиторский отчет «Барселоны». Но это не криминал. Были публичные заявления, что Уильямса не зарегистрируют. И в УЕФА никто не защитит «Барселону». Президент Чеферин помнит, кто стоит за идеей создания Суперлиги – Перес, Лапорта и Аньелли из «Ювентуса». Пострадали планы тренера Флика, немец рассчитывал на усиление линии нападения.

«Барселона» подписала голкипера Гарсию за 25 млн евро, а сделки в атаку под угрозой. Диас из «Ливерпуля» требует денежную компенсацию, если он согласится перейти в каталонский клуб, а потом не сможет играть из-за проблем с регистрацией. У каталонцев слабые позиции, их долги – суровая реальность. Клуб может подать в суд на Тебаса, но многие финансовые отчеты есть на сайте «Барселоны», кредиты не являются коммерческой тайной.

Каталонцы понимают, что Рэшфорд и Леау – сложные цели. В отличие от 19-летнего Руни Барджи из «Копенгагена». Это сириец, рожденный в Кувейте, куда его родители бежали из разрушенного Алеппо. Парень вырос в Швеции и недавно пережил разрыв «крестов». Руни – невысокий левша, первый игрок в стиле Месси, которого запросил Флик. Будет иронично, если Барджи за 2.5 млн евро заиграет, а интриги Тебаса сэкономят «Барселоне» состояние.