Задержан арбитр важного матча «Торпедо». Клубу из Москвы по-прежнему грозит исключение из РПЛ

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09 июля 2025, 13:11

Нужно выносить решение.

Дело «Торпедо» и Головко – новая версия старой песни

В российском футболе точно покупали арбитров. Это исторический факт, в некоторых случаях вину доказали. В РФС отстраняли футболистов, менеджеров клубов и рефери. Глава организации Дюков не скрывает, что договорные матчи были, арбитров покупали. Теперь новый скандал. Руководители «Торпедо» задержаны за попытку дать взятку судье матча против «Сочи». Ту игру команда из Москвы выиграла после гола с чистого пенальти. Но полицейские понимали, что если задержанным отказал один судья, то они могли ходить с деньгами к другим.

Шерлоки из Москвы вышли на арбитра Богдана Головко. Это молодой судья из Волгограда, он работал на решающем матче «Торпедо» в Первой лиге против КАМАЗа. Судья не указал на точку перед воротами москвичей, хотя были поводы, а теперь его задержала полиция. Не за красивые глаза, а из-за подозрений в работе на скандальных менеджеров «Торпедо». Если до задержания Головко можно было рассуждать о самоуправстве директора и спонсора, которые комично и неудачно пытались подкупить арбитра, то теперь дело пахнет керосином.

На собрании клубов РПЛ решили, что худший для всех вариант – 15 команд в высшей лиге. Важно принять решение в ближайшие дни, иначе организаторы высшей лиги подставят её участников. Если первая команда «Торпедо» сыграет хотя бы один поединок в РПЛ , то последствия будут необратимыми. Команду могут снять по ходу сезона, что ведёт к несправедливости. Некоторые клубы сыграют против «Торпедо», возможно, потеряют очки. Остальные получат технические победы. Не хочется, чтобы судьбу чемпионства-2026 решали за счет таких результатов.

Напомним, что прокуроры крайне неохотно связываются с футболом. У клубов есть известные покровители. Осторожные организаторы схем стараются не оставлять улики. Новый губернатор Самарской области заявил о системной коррупции в РПЛ и договорных поединках, ведь некие арбитры потребовали у него деньги за непредвзятое судейство. Пока никто в том деле не наказан. Менеджеры «Торпедо», уже зная обо всех скандалах, пошли к нескольким рефери. Судя по решению прокуратуры, минимум один судья согласился на денежное сотрудничество.

В истории российского футбола только трижды доказывали вину в организации договорных матчей. И лишь в случае с «Чайкой» речь о подкупе арбитров. В 90-х годах прошлого века наказали клуб «Иристон» из Владикавказа. Дело было во Второй лиге, подкупали футболистов «Динамо» из Санкт-Петербурга, которым тогда не платили зарплату. Также наказали игроков « СКА -Хабаровск-2». Их подговорили устроить цирк против «Салюта» из Белгорода, причем сделали это люди из третьего клуба – «Ессентуки». Аферисты пробовали обмануть букмекеров.

Подкуп арбитров не ведёт к тюремному заключению

В истории российского футбола было много договорных поединков, когда результат определяли без участия судьи. Подключение рефери считают рискованным. У вратаря всегда есть возможность пропустить мяч в сетку ворот после легкого на вид удара, а судья не может гарантировать удаления и пенальти. Вдруг не будет повода? При этом работа с главным арбитром выгодна криминальным элементам, поскольку человек со свистком может не говорить о взятке даже своим помощникам. А потом принимает ряд решений в пользу одной из команд.

В прошлом легко найти матчи, в которых судьи топили одну из сторон. Стало сложнее хитрить с появлением системы VAR . Но даже в таком случае видели помутнения рассудка. Опытный Безбородов в матче «Ахмата» и ЦСКА два года назад устроил невообразимое шоу. После того скандала никого не осудили и подали плохой пример арбитрам. В низших лигах понимают, что их поединки не в фокусе общего внимания. Поэтому были такие истории, как у знаменитой «Чайки». Вот только важно знать о завершении тех дел против директора Баяна.

Фигурант годами рассказывал, что болеет. В результате суды переносили. Истекли сроки давности по многим делам о договорных матчах и подкупе арбитров. Сами судьи работают в РПЛ . А директор Олег Баян, хотя полностью доказана его вина, отделался сниженным штрафом в 1.3 миллиона рублей. В тюрьму его точно не посадят, поскольку истекли сроки давности для криминальных дел. Адвокаты пользуются дырой в законодательстве. С опозданием вносили правки в законы. До сих пор оставили возможность затянуть суд и выйти на свободу.

Напомним, что директор «Чайки» платил судьям в 10 матчах. Взятки были от 50 до 250 тысяч рублей, арбитры себя ценят не очень высоко. Также Олег Баян подкупил одного из тренеров соперника за 500 тысяч рублей. Самое глупое, что подсудимый полностью признал вину, но сказал на суде одну страшную штуку: «Все так делают». Один из самых опытных организаторов подкупа арбитров в истории российского футбола заявил, что считает коррупцию в низших лигах системной практикой. Совпадает с мнением самарского губернатора о РПЛ .

Если до первых арестов дела о подкупе арбитров чаще всего спускали на тормозах – не доходили до полиции и прокуратуры, то сейчас заставляют виновных посещать заседания, признавать вину и обещать, что уйдут из футбола. Кстати, Олег Баян получил лишь два года отстранения от спорта. Чему учит невеселая судебная практика? У менеджеров «Торпедо» хорошие шансы выйти из тюрьмы. Но если фигуранты скандала подкупили многих арбитров в дни решающих успехов, то нет вариантов – «Торпедо» не место в высшей лиге.