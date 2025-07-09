Стадион за миллиард евро считают обычным. Футбольные арены в Англии бьют рекорды

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09 июля 2025, 18:22

Заглянем на безумную стройку.

Английским клубам давно нужны новые арены

«Гудисон Парк» служил «Эвертону» с августа 1892 года. Теперь «ириски» переезжают на стадион «Хилл Дикинсон» на 53 тысячи зрителей. За рекламное название заплатила юридическая фирма. Старый стадион перестраивали десять раз, речь шла о чаше на 40 000 человек. Не только «Эвертон» в АПЛ мечтал о новом доме, даже на великом «Олд Траффорд» протекает крыша. «Челси» тоже давно нужен новый стадион. «Стэмфорд Бридж» открыли в 19 веке, он устарел. Раньше у клуба не было денег, но даже с ними стройка – испытание.

У «Челси» были конфликты с соседями и с лондонской властью. Новый босс клуба Боэли недавно встречался с мэром Лондона. Они обсуждали варианты размещения современной арены. Несколько лет назад говорили о 2,3 миллиардах евро за проект стадиона для «Челси». Команда Марески заработала на Клубном ЧМ хорошие деньги и вышла в финал. Но даже для владельцев «Челси» 2,3 миллиарда евро – слишком большая сумма. Новый «Олд Траффорд» тоже оценивают именно в такую сумму, в фунтах это 2 миллиарда.

Проекты используют для отмывания денег и скрытой коррупции, то есть распилов на тендерах? Вспоминаются скандалы вокруг стадиона «Зенита». Там даже были судебные разбирательства. Арену «Зенита» построили местные власти, а клубу передали в аренду на 49 лет за один рубль. Командам АПЛ так не повезет. «Тоттенхэм» и «Эвертон» сами платят за новые стены. А МЮ столкнется с финансовыми проблемами, когда начнет стройку за 2,3 миллиарда евро. Возведут целый район, а не только саму арену, но цены кусаются.

Специалисты объясняют безумную стоимость стадионов, вспоминая самые важные составляющие проекта. Сначала находят удобное для логистики место. Хорошая земля в Лондоне, Ливерпуле и Манчестере дико дорогая. Часто для экономии берут участок, который нужно расчистить. Именно так сделали в «Эвертоне». Чуть ниже видео работ рядом с доками Ливерпуля.

https://www.youtube.com/watch?v=HKgBONLumaI&ab_channel=EvertonFootballClub

Следующий важный фактор, сильно влияющий на стоимость новой футбольной арены – британская бюрократия. Разрешения на стройку стоят дорого. Представители «Челси» не смогли убедить соседей «Стэмфорд Бридж» им помочь. Предприниматели годами отказываются продавать участки, которые нужны клубу для расширения старой арены. Стадион МЮ планируют сделать целым комплексом с развлечениями. Для этого нужно выкупить много земли вокруг арены «Олд Траффорд» и получить тысячи разрешений, начиная с акустической экспертизы об уровне шума. Новый «Сантьяго Бернабеу» такую проверку провалил.

Когда купили участок, получили документы и утвердили проект (он тоже стоит огромных денег у престижных архитекторов), начинается война за материалы. Цены на качественную сталь скачут. Хотя пик прошли в 2021 году, когда возобновили стройки по миру, сталь в два раза дороже, чем была в 2016 году. Также важно найти квалифицированных работников, а в Англии сложные правила получения рабочей визы. Местные жители отказываются строить стадионы за копейки, а нелегалов задерживает на объекте полиция.

Клубы десятилетиями платят кредиты за стадионы

Двадцать лет назад инфляция в Англии была менее 2% за год, а недавно добралась до 10%. То есть деньги подешевели, если по-простому. Сто фунтов 2005 года равны 170 фунтам сейчас. Это приблизительная оценка, но её достаточно для футбола. Можно смело накидывать 70% к стоимости футболистов из прошлого. Также изменение «веса» денег помогает понять реальную цену старых арен. Хорошим примером служит стадион «Арсенала», который лондонский клуб планирует расширить.

По нынешним ценам это объект за 800 миллионов евро. Двадцать лет назад стадион возвели за 390 миллионов фунтов, здесь не поможет простое добавление 70%. Объект всегда дороже, чем в смете. Новый стадион «Эвертона» собран из металлических конструкций, которые везли в Ливерпуль через всю Европу. Пробовали упростить проект, собирали стадион как сложный конструктор. Но хорошо продуманный план не помешал получить арену за 930 млн евро вместо изначальных 500 миллионов.

Внешне арена «Хилл Дикинсон» не забирает дар речи. Просто аккуратный чистый сине-серый стадион. Бассейны для игроков внутри арены выглядят так, как рядовые бани двадцать лет назад. Зато футболисты радуются, ведь вместо тесной раздевалки на «Гудисон Парк» они получат просторное помещение круглой формы. У стадиона сохранили гидравлическую башню дока в порту, поскольку это охраняемый объект, но сильнее впечатляют масштабы черновых работ, чем внешний вид новенькой арены.

С морского дна подняли 480 тысяч кубических метров песка, чтобы выровнять место для фундамента. Каркас из 12,5 тысяч тонн стали. Использовали старый кирпич. Каждый отдельный кирпичик пронумеровали, а потом сложили стены в правильном порядке, как были раньше. Трибуны за воротами для фанатов «Эвертона» примут 14 000 человек. Ярусы стадиона расположены под углом. Должна быть хорошая акустика, ведь крышу тоже продумали с учетом важности шумовой поддержки от зрителей.

А еще одна причина, почему новые стадионы такие дорогие – VIP-ложи. Арены стоили дешево, когда были стоячие трибуны. А когда нужны боксы с шеф-поварами, то строят огромные кухни, чтобы накрыть столы для мероприятий на 5 000 человек. Стадион работает круглый год, а каждую кухню ждёт проверка специальных комиссий. На стадионе «Эвертона» 747 туалетов, сантехника влетела в копеечку. Стадион энергетически полностью автономный, даже дождевую воду планируют использовать.

Осталось только заработать на арену, которую открывают в матче легенд. «Арсенал» до сих пор гасит кредиты, хотя их стадион открыли в 2006 году. С помощью владельца клуба Кронке удалось реструктуризировать долг и оттянуть день расплаты. «Канониры» мечтают погасить кредиты до 2031 года. А владельцы «Тоттенхэма» будут платить банкам за стадион до 2051 года, поскольку добились отсрочки на тридцать лет. У «Эвертона» похожая схема, клуб должен крупным американским банкам.