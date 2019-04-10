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Азар может пропустить матч Лиги Европы против «Славии»

сегодня, 20:43
СлавияЛоготип футбольный клуб Славия (Прага)-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Славии».

Нам нужно быть осторожными. Это очень опасный соперник. «Славия» забила шесть голов в двух матчах с «Севильей». Они опасны и быстры. Нужно сыграть компактно и надежно в обороне. После дальних забросов рвануть вперед могут пять-шесть их футболистов.

Не знаю, сыграет ли Азар, его вчерашняя тренировка в зале носила восстановительный характер. Сегодня он был таким же уставшим, как и другие игроки, сыгравшие 90 минут, так что я хочу подождать до завтра и уже тогда решить.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   6 / 957
сегодня в 20:53
Если Азара не будет, чехи победят.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   110 / 957
сегодня в 20:50
Славия пощекотит нервы Сарри )
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   27 / 957
сегодня в 20:45
Будет заметно.
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