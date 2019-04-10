Азар может пропустить матч Лиги Европы против «Славии»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Славии».

Нам нужно быть осторожными. Это очень опасный соперник. «Славия» забила шесть голов в двух матчах с «Севильей». Они опасны и быстры. Нужно сыграть компактно и надежно в обороне. После дальних забросов рвануть вперед могут пять-шесть их футболистов.

Не знаю, сыграет ли Азар, его вчерашняя тренировка в зале носила восстановительный характер. Сегодня он был таким же уставшим, как и другие игроки, сыгравшие 90 минут, так что я хочу подождать до завтра и уже тогда решить.