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Тренер «Вильярреала»: «Лига Европы - единственная радость для нас»

сегодня, 19:56
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал-:-Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Валенсии».

Нам доступно 18 игроков, по-прежнему многие травмированы. Весь год нам приходится очень тяжело, но мы доказали, что можем отделять один турнир от другого. В Европе мы играем хорошо, этот турнир для нас единственная радость.

Мы все взволнованы, как и всегда во время европейских матчей. Мы настроены очень решительно, и разочарование от результатов в Ла Лиге на нас не отразится.

«Валенсия» - крепкий соперник, один из самых сложных, с которыми мы могли столкнуться. Это будет дерби, которое продлится 180 минут. Нас ждет отличное противостояние, которым насладятся зрители.

Команды рассудит английская бригада во главе с Майклом Оливером.

Отметим, что в чемпионате Испании «Вильярреал» идет в зоне вылета.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   581 / 957
сегодня в 20:11
С самым " крепким" соперником вы уже сыграли. Это Зенит, из славного Бомжеграда. Неужели не заметили ?
Novograd
Novograd
   510 / 957
сегодня в 20:09
Чувак я за мишей так что звиняй
BARCDJIN
BARCDJIN
   250 / 957
сегодня в 19:57
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