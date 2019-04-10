Тренер «Вильярреала»: «Лига Европы - единственная радость для нас»

Главный тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Валенсии».

Нам доступно 18 игроков, по-прежнему многие травмированы. Весь год нам приходится очень тяжело, но мы доказали, что можем отделять один турнир от другого. В Европе мы играем хорошо, этот турнир для нас единственная радость.

Мы все взволнованы, как и всегда во время европейских матчей. Мы настроены очень решительно, и разочарование от результатов в Ла Лиге на нас не отразится.

«Валенсия» - крепкий соперник, один из самых сложных, с которыми мы могли столкнуться. Это будет дерби, которое продлится 180 минут. Нас ждет отличное противостояние, которым насладятся зрители.