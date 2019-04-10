Ляказетт: «В этот раз „Арсенал“ в Лиге Европы хочет пройти весь путь»

Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт выступил на пресс-конференции накануне первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Наполи».

«Наполи» - очень сильная, тактически подкованная команда, при этом они не являются типичной итальянской командой, поскольку у них есть очень техничные игроки.

В прошлом сезоне нам не удалось достичь финала Лиги Европы, но в этом сезоне хотим пройти весь путь. Мы знаем, что лучше играем дома, чем на выезде. Это очень важный фактор для нас. Но мы также понимаем, что можем достичь хорошего результата в гостях.