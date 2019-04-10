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Ляказетт: «В этот раз „Арсенал“ в Лиге Европы хочет пройти весь путь»

сегодня, 18:28
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиЗавтра в 22:00 Не начался

Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт выступил на пресс-конференции накануне первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Наполи».

«Наполи» - очень сильная, тактически подкованная команда, при этом они не являются типичной итальянской командой, поскольку у них есть очень техничные игроки.

В прошлом сезоне нам не удалось достичь финала Лиги Европы, но в этом сезоне хотим пройти весь путь. Мы знаем, что лучше играем дома, чем на выезде. Это очень важный фактор для нас. Но мы также понимаем, что можем достичь хорошего результата в гостях.

Команды в лондонском матче рассудит бригада испанца Альберто Ундиано Мальенко.

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Все комментарии
Сантус
Сантус
   93 / 963
сегодня в 19:01
Сдаётся мне, что это конечная остановка...)
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   113 / 963
сегодня в 18:35
Наполи вас тормознет)))
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   26 / 963
сегодня в 18:35
Наполи помешает.
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