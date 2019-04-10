Роджерс: «„Лестер“ не думает о еврокубках»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс признал, что его команде пока рано задумываться о еврокубках.

Еврокубки - это не то, о чем мы сейчас думаем. Наша задача - добраться до конца сезона, построить фундамент для летней работы.

Мы хотим радовать болельщиков, чтобы они хотели приходить на стадион и были рады тому, что видят. В этом направлении мы и работаем.