Роджерс: «„Лестер“ не думает о еврокубках»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс признал, что его команде пока рано задумываться о еврокубках.
Еврокубки - это не то, о чем мы сейчас думаем. Наша задача - добраться до конца сезона, построить фундамент для летней работы.
Мы хотим радовать болельщиков, чтобы они хотели приходить на стадион и были рады тому, что видят. В этом направлении мы и работаем.
В данный момент «лисы» занимают 7-е место в турнирной таблице АПЛ, а отставание от пятого места, дарующего путевку в Лигу Европы, составляет 14 очков.
В последнем туре «Лестер» разгромил «Хаддерсфилд», а нападающий Джейми Варди обогнал экс-форварда «лис» Гари Линекера по количеству голов за клуб.