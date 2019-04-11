Альба: «Считаю, что дисквалифицировать Косту на 8 матчей будет перебором»

сегодня, 04:28

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал информацию о том, что нападающий «Атлетико» Диего Коста может быть дисквалифицирован на 8 матчей. Напомним, испанский форвард был удалён с поля в недавнем поединке между командами в чемпионате Испании, после того как оскорбил мать главного арбитра встречи Хиля Мансано.

Надеюсь, что наказание Косты будет минимальным. Я считаю, что наказывать его дисквалификацией на 8 матчей – это перебор. Однако я ничего не могу с этим поделать.

Недавно также сообщалось, что Косте грозит до 12 матчей дисквалификации.