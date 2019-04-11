ГлавнаяНовости

Альба: «Считаю, что дисквалифицировать Косту на 8 матчей будет перебором»

сегодня, 04:28
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал информацию о том, что нападающий «Атлетико» Диего Коста может быть дисквалифицирован на 8 матчей. Напомним, испанский форвард был удалён с поля в недавнем поединке между командами в чемпионате Испании, после того как оскорбил мать главного арбитра встречи Хиля Мансано.

Надеюсь, что наказание Косты будет минимальным. Я считаю, что наказывать его дисквалификацией на 8 матчей – это перебор. Однако я ничего не могу с этим поделать.

Недавно также сообщалось, что Косте грозит до 12 матчей дисквалификации.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тальяфико: «Надеемся, что забьём в Турине больше, чем один гол»
Сегодня, 03:42 Комментарии1
Пике: «ПСЖ тоже был явным фаворитом после первой игры с МЮ»
Сегодня, 03:13 Комментарии0
Сандро: «Дома надо сыграть так же, как с „Атлетико“, или даже лучше»
Сегодня, 02:48 Комментарии1
Альба: «Это очень хороший результат»
Сегодня, 02:30 Комментарии0
Щесны: «Результат огорчает, но „Ювентус“ показал хорошую игру»
Сегодня, 02:12 Комментарии0
Семеду: «В ответной встрече с МЮ будем играть так, словно счёт 0:0»
Сегодня, 01:53 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   385 / 968
сегодня в 04:33
Этими словами Альба оскорбил свою мать.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100