Тальяфико: «Надеемся, что забьём в Турине больше, чем один гол»

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико подвёл итоги домашней встречи с «Ювентусом» (1:1) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Мы хотели выиграть этот матч. «Ювентусу» удалось забить гол на выезде, так что выйти в полуфинал будет непростой задачей, но мы хотим перевернуть ход поединка в Турине.

Я бы сказал, что обе команды имеют равные шансы на выход в полуфинал. Да, «Ювентус» забил гостевой гол, но мы уже переворачивали ход противостояния после первого матча, поэтому будем пытаться создавать моменты и забить гол в Турине.

Мы знаем, что нам нужен как минимум один гол, но надеемся, что забьём «Ювентусу» больше, чтобы пройти в следующий раунд.