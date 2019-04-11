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Тальяфико: «Надеемся, что забьём в Турине больше, чем один гол»

сегодня, 03:42
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико подвёл итоги домашней встречи с «Ювентусом» (1:1) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Мы хотели выиграть этот матч. «Ювентусу» удалось забить гол на выезде, так что выйти в полуфинал будет непростой задачей, но мы хотим перевернуть ход поединка в Турине.

Я бы сказал, что обе команды имеют равные шансы на выход в полуфинал. Да, «Ювентус» забил гостевой гол, но мы уже переворачивали ход противостояния после первого матча, поэтому будем пытаться создавать моменты и забить гол в Турине.

Мы знаем, что нам нужен как минимум один гол, но надеемся, что забьём «Ювентусу» больше, чтобы пройти в следующий раунд.

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Остапчук 67
Остапчук 67
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сегодня в 04:29
"Аякс" может - "Реал" свидетель.
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