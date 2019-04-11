Кристенсен: «По-прежнему хочу стать лучшим в мире защитником в „Челси“»

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен накануне первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Славии» высказался относительно своего будущего в лондонском клубе.

Я ещё не обсуждал своё будущее с клубом. Я сказал им то, что хотел сказать, но мне не ответили, что я точно останусь в команде. Переговоров не было.

Если бы у меня не было цели или мечты, я бы не играл в футбол. Я по-прежнему мечтаю о том, чтобы стать лучшим в мире, выступая за «Челси».